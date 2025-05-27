首部香港古著書面世：精選70+本地珍藏古著，集六位本地藏家之大成！

即使在網上資訊發達的年代，國際間的時裝與古著業界依然依賴書籍文獻，不少收藏家或生產者更將之視為工具書。早年有歐美的古著皮褸、工裝巨著出版過，近年有日本Berberjin店主藤原裕撰寫的牛仔聖典最為人熟悉，剛剛香港亦終於推出了第一本古著書籍《Vintage Style Research Archive Vol. 1: The Golden Age of Hong Kong Vintage Collectors》，由英國時裝學者Mohsin Sajid率領項目ENDRIME® 籌劃出版！

全書厚達376頁，集結六位本地收藏家，包括Vintage Style Research（古著研究組）的成員，於香港拍攝及編寫再交由英國獲獎設計師 Sadia Rafique 擔任美術設計。全書橫跨十九世紀末至二十世紀中期，精選七十多件本地珍藏連帶歷史背景檔案，當中如1890年代的Texas Ranger Overall更屬世間罕有的博物館級別，在香港這遍卧虎藏龍之地，確實有不少厲害的隱世藏家能夠涵蓋工裝、軍裝及牛仔範疇。

幾位作者更走訪多地宣傳新書並作交流，剛完成的首站是位於美國的古著盛事Inspiration LA。新書發佈會反應不俗，得到各地收藏家熱烈支持，例如HTC 創辦人Zip Stevenson和《Jeans of the Old West》的作者Michael A Harris都是圈內極具影響力人士，還有展覽會創辦人Rin Tanaka自己亦撰寫過多本關於皮褸及Rockabilly的名著，相信很多人最初接觸古著時也是拜讀他們的作品。

如此業界盛事當然不少得日本古著店代表藤原裕，找他簽名的情況比較多見，倒過來的畫面相信非常夢幻。關於亞洲的新書發佈會，是5月22至23日在杭州的牛仔業界展會的Kingpins Show，有實物展出並舉辦收藏家對談，接著更會回到香港進行一連串聯乘活動，本地古著迷記得密切留意！