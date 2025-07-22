尖沙咀紳士服裝Hidden Gem！兩大日本業界大師到場坐鎮，剖析 Made in Japan 背後的製作故事！

香港人自八十年代起集體迷戀日本事物，到九十年代我們可算見證了潮流巔峰。位於尖沙咀的Take5是首輪將日本復刻文化引進香港的牛仔專店，而旗下主打Early American Style的紳士服裝店Benny’s Store搬遷後重新開幕，更請來Adjustable Costume的社長小高一樹（Kazuki Odaka）及Prequel的社長西嶋秀浩（Hidehiro Nishijima）坐鎮，舉辦了兩場精彩的Workshop及分享會，兩位身兼設計師加主理人的業界大師，以第一身為大家剖析「Made In Japan」精密製作背後的故事。

首先是小高先生親身示範傳統的手縫鈕技法，全程由Benny’s Store團隊擔任教學翻譯，揭示了不少現今被遺忘的前期功夫例如上蠟或把線拉直等等，亦有介紹手縫與機縫鈕的分別與局限，當中提及怎樣精緻縫製的鈕扣都會有掉落的一天，但其實這可以是好的情況，因為它替布料接收並分散了力度，作為日常著用時的受力位置，反而縫到「死實」永不掉落的鈕才有問題，衣物往往有機會因拉扯而破裂損壞。

接下來小高先生分享了Adjustable Costume設計背後的點滴，如何在歐洲搜羅上百年歷史的古著，再用現代技術高度還原衣物製作。比方說這件裙衫在布封運用及車縫時的立體打褶技法，就展現了一百年前的歐洲裁縫美學與當代日本復刻精神，還有他的招牌工裝褲款，會經過時間著用出現淡麗的色落變化，多年來深受品牌支持者歡迎。當中一件他珍藏的法國1930’s Hunting Jacket，上面標誌性的動物雕刻鈕扣也被他精妙幻化，以全新姿態出現於自家款式設計上。

最震撼筆者的是小高先生瘋狂沉迷於細節處理，會為復刻二十年代的古董鎖扣去特別起模，於日本鑄造屬於自己品牌的高級金具，更不時為大家帶來一點小驚喜，例如他會將古董車票、戲飛放進衣物口袋，這樣隨機發送給客人，基本上就是模擬我們搜購古著時經常在袋裏發現劇院票尾或單據的狀況，引發很多對原物主、舊時代畫面的聯起，以小高先生如此一位古著愛好者的角度，真摰由衷地完滿了今季Adjustable Costume 2026 S／S系列。