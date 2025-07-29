向 Vintage 專家偷師！近距離欣賞百年復古布料，探索Prequel設計師西嶋秀浩的珍稀衣櫥

上篇介紹過Adjustable Costume社長小高一樹（Kazuki Odaka）親臨香港Benny’s Store，發佈會上觀眾除了欣賞設計細節外，最亮眼吸引的便是復古布料展示，為此Prequel的社長西嶋秀浩（Hidehiro Nishijima）跟大家進行了詳盡的講解，首先拿出了一本來自1907年的法國布料目錄古籍，穿越時間的典雅美學震攝全場！

古籍裡是當年歐洲裁縫推銷給客人訂製的奢侈面料選項，因為圖案是經紗與緯紗交織而成，絕非今時今日的燙印染製效果，所以花紋帶有細膩的凹凸立體感，摸上手是異常奇妙。更驚人的是西嶋先生以現今日本的頂尖技術復刻了這些華麗布料，他會小心剪下布樣來拆解分析，再加以改良織造。由於它們以當時的技術製作並未及耐用，背面一般較容易磨損，於是他將織造結構強化了，又混入日本職人的indigo藍染技術，營造出帶復古風貌的層次感。這便是他悉心炮製的古布牌子Foley紅牌系列，不論對選購成衣的客人抑或訂製洋服行的店主亦相當吸引。

Foley還有個主打印染技術、偏向工裝風格的黑牌系列，參考自另一本古籍的藍染圖案。又或是自家研發採用高級超長棉織造的布料，成品效果可見是一件極硬挺耐用的Work shirt。當中更有很多充滿想像力的面料開發，比方說這款受軍布啟發、帶有雙面撞色效果的迷彩布料，靈感來自綠色面、米色底的一款舊軍布，現在經日本職人之手幻化成藍色迷彩面、綠色迷彩底的全新面貌，用來製成他的服裝品牌Prequel旗下一款短褲。

最後西嶋先生展示他的個人收藏，例如這在自家設計系列亦有復刻過的1930年代灰色條子褲，原物是多年前於意大利某古著店購入的，經過布料分析後發現是由6種紗線巧妙地織成，他視此為成立Foley前的重要資料搜集。另外是後期一點的Vintage pullover，打開鈕門即可見到量產成衣出現的證據，鈕門背面的線都是互相連接、未有剪斷，明顯是偏向量產工裝製作，跟先前的裁縫訂製品形成強烈對比。世界各地無論是古著迷或復刻愛好者，都有一個共通點，就是愛尋找細節上的蛛絲馬跡，被舊時代工藝吸引、不能自拔。