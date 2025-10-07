Vintage愛好者必去的倫敦肯頓市集！藏身於雜亂市集內的3間高質小店，入手中古眼鏡、Deadstock單品

每次要去倫敦的Camden Market都非常掙扎，除了熙來攘往、食檔跟店鋪交雜混亂，最近Get Licensed平台的數據更公佈了 Camden榮升倫敦最危險地區之榜首。不過只要有高質古著，就算龍潭虎穴我也不介意去，最尷尬是這裡的古著市集或店鋪質素參差，大部分只算是二手衫thrift store，每走兩步便有間「呃遊客」手信店，它們的佔有率高得可怕，對於整區的shopping體驗而言是非常倒胃口。個人認為值得定期到訪的古著店其實僅此幾間，或者換區話說，來到Camden Market就千萬不能錯過它們！

下車或出地鐵後走過Camden Market滿佈手信店的幾條街，進入Stables Market仍然是差不多的商戶。但不要放棄，一路走到差不多最深處便是The Vintage Collection。談稀有價值這裡的貨色當然不是日本那回事，但勝在可以用親民價格買到六、七十年代英國出品的vintage甚至deadstock，比方說一些製作精緻又具造型感的polo shirt、knitwear，又或是偶爾遇到狀態上佳的Levi’s Big E Sta-prest卡其褲，全部僅介乎￡40-80。

轉個彎走到最深處盡頭，那個不起眼的角落便是場內最高質店鋪General Eyewear的所在地。基本上一踏進店內見到大量五、六十年代鏡框珍藏已知殊不簡單，全部任意試戴，加上內設工場製作自家鏡框，能滿足到vintage、bespoke兩種需要。這間低調的老店歷年來為不少電影美指提供眼鏡道具，例如為《House Of Gucci》Adam Driver特別製作的款式（竟然不是vintage Gucci！），還有較為人熟悉的電影《Charlie & The Chocolate Factory》、《 The Theory of Everything》等等，以及John Galliano、Alexander McQueen等設計名師也曾不時到訪尋覓靈感。

最後是靠近入口另一端的Time Tunnel Vintage，個人習慣在臨離開Stables Market前才到訪，然後再光顧外面的食檔，避開午飯的人流比較好逛。此店的確是有機會讓你遇到難得的洋服古著，可能平時遊遍Ebay、Etsy亦難尋獲的College Blazer，隨時讓你在此遇上，不過始終講緣份，或者留意他們IG新品上架的動向再計劃前來就更理想。