Balenciaga、Schiaparelli、D&G、Fendi紛紛披甲上陣，令日漸式微的高級訂製工業起死回生？

十多年前時裝界已經預言高級訂製將日漸式微，隨著時裝屋數目、從業員人數及業務不斷萎縮，很多本來都對擁有百多年歷史的高級訂製行業持悲觀態度，但在2012至2015年期間，忽然又湧現了一批新力軍，例如Maison Margiela、Viktor & Rolf、Alexandre Vauthier、Bouchra Jarrar、Stéphane Rolland 和Ulyana Sergeenko等等，老牌時裝屋Schiaparelli相隔數十載再披甲上陣，Dolce & Gabbana和Fendi亦先後推出高級訂製系列，令垂死的高級訂製工業增添一點生氣。而Balenciaga於去年推出首個高訂系列更哄動整個時裝界，加上由Daniel Roseberry掌舵的Schiaparelli好評如潮，還有Jean Paul Gaultier每季請來客席設計師操刀的系列耳目一新，確實令整個高級訂製行業生色不少。

不得不承認，雖然Balenciaga只發表了兩季高訂系列，但他已經成為高訂時裝周最備受觸目的一個品牌，而明顯地Demna Gvasalia將全副精神放在高級訂製身上。撇開過往對Demna Gvasalia設計的Vetements和Balenciaga成衣系列，他主理的Balenciaga高級訂製系列確實不俗，雖然論剪裁功力他不及Galliano的Maison Margiela和Viktor & Rolf，論精湛工藝亦不及Chanel和Dior，論天馬行空創意亦不及Schiaparelli，但在形態上，Balenciaga的高訂設計是有其獨特輪廓，他可以夠薑將牛仔褸和牛仔褲，還有潛水料做成的連身衣包裝成高級訂製，單憑這個反傳統態度，已經叫人又愛又恨。而坐在時裝騷front row的加拿大富婆Sylvia Mantella和另一神秘女子，亦身穿Balenciaga 2021秋冬高訂設計以示支持。

另一邊廂好評如潮的Schiaparelli，雖然得到一眾名人明星加持，其成衣系列亦相當受歡迎，但因為其高訂服飾售價高昂加上設計過於舞台效果，亦令一眾富婆腳步，就連泰國超級名媛MayMay Savan都只夠膽買他的成衣系列來穿。Jean Paul Gaultier的高訂系列經過被Chitose Abe和Olivier Rousteing洗禮後，亦贏得業界一致讚賞。不過這表面風光，就是否代表高級訂製工業已經甦醒起來，前途一遍光明嗎？再精彩的服飾，沒有顧客青睞都不算得是成功。今日高級訂製工業的核心價值，是如何取得全球為數極少富婆歡心，才可以令整個行業長做長有，天馬行空創意在商業化制度下已經變得不設實際。又或者像Balenciaga和Jean Paul Gaultier開拓男裝高訂市場，發掘另一可能性，未嘗是令高級訂製工業得以延續的一個新契機。