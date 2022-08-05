時裝界最會賺錢的設計師：Tom Ford憑甚麼讓 Estée Lauder集團計劃以高價全面收購？

Tom Ford是一名商業奇才，在時裝界應該沒有人異議。當年他成功將Gucci起死回生，一夜間令品牌銷售額飆升90%，成為時裝界最炙手可熱品牌，絕對是一個神話。多年後今日，Tom Ford已經擁有自己的品牌王國，產品由香水、化妝品、男女裝、手袋皮具、眼鏡以至手錶，其香水系列更風靡全球男性及女性消費者，已躋身香水界殿堂級數，而他的眼鏡系列亦深受歡迎。雖然Tom Ford每年銷售額沒有實質公開數據，但可以肯的是，Tom Ford這個品牌一定很賺錢，要不然，行內都不會流出Estée Lauder集團計劃以30億美元全面收購Tom Ford的傳聞。

相比起Tiffany & Co的收購價158億美元，這30億當然比下去，但對於一個設計師品牌來說，可以賣到這個價錢已經是非一般級數。因為歷史比Tom Ford更悠久，地位更高的Versace，於2018年的收購價也只有21億美元。其他品牌如Valentino、Balmain和Jimmy Choo等的收購價，都遠低於Tom Ford。

熟悉時裝業的人都知道，香水、化妝品和眼鏡都是最賺錢，毛利最高的產品，像超級品牌Chanel，他們最主要的收入來源都是由這一系列產品貢獻。而Tom Ford的厲害，就是一早洞悉這生存之道，於2005年成立品牌早期率先以化妝品及香水產品打入市場，有別其他設計師先發展服飾設計繼而擴展至香水及美妝產品。Tom Ford亦相當有野心，邀得業界翹楚Estée Lauder合作研發並授權他們經營，因為Tom Ford香水的獨特性氣味及實而不華包裝，加上高端價格定位，很快便在香水市場打響名堂，就連我都在用他們的Ombré Leather 香水。據資料顯示，Tom Ford Beauty一系列產品在2017年的銷售額已達到10億美元，數字相當驚人，所以也難怪Estée Lauder願意出這個價去收購Tom Ford。

Tom Ford另一傑作當然是眼鏡，現在你去任何一間有售賣名牌的眼鏡店，必定見到Tom Ford太陽鏡放在櫥窗，而他們的眼鏡系列均由意大利著名生產商Marcolin Group負責生產及分銷，其眼鏡系列從不賣弄花巧設計，但經他刻意包裝出來的摩登奢華氣派以及明星效應，成功俘虜不少粉絲，在市場佔一席位。另外授權Ermenegildo Zegna生產的男士服飾系列，亦因為Ermenegildo Zegna本身在男裝界有相當名聲，是質量保證，加上Tom Ford對男士西裝剪裁及用料的要求非常高，所以Tom Ford的男裝亦被列入頂級行列，雖然售價昂貴，但仍吸引很多專業人士捧場。Tom Ford的聰明，就是將自己品牌與品味及上流社會掛勾，和那些俗氣的所謂奢侈品牌劃清界線，才會有今日名聲和30億美元的市場價值。