Burberry將和Riccardo Tisci分手？取而代之的是令Bottega Veneta一夜成名的Daniel Lee？

有人認為奢侈品是毒藥，就算經濟市道再差，奢侈品牌都一樣有辦法去迷惑消費者，令他們乖乖奉獻金錢。當然，如果你是Hermès、Louis Vuitton、Chanel、Dior和當今最炙手可熱人氣品牌，否則，世事又怎豈能盡如人意。而Burberry，便是其中一個仍要花很大氣力去討好消費者的奢侈品牌。

儘管前任總裁Marco Gobbetti成功拉攏Riccardo Tisci過檔替Burberry改革老氣形象，但近幾年Burberry業績依然浮浮沉沉。去年6月Marco Gobbetti無預警辭職，Burberry股價更一度大跌，而內地因為疫情封城影響，內地銷售生意亦重挫。現在更傳出創作總監Riccardo Tisci的合約於明年初約滿，Burberry有意換角並正物色繼任人，而曾經令Bottega Veneta一夜成名的Daniel Lee將很大機會入主Burberry。雖然消息來自《WWD》，可信性甚高，但時裝界風雲色變，一日未公佈始終仍有變數，不過可以肯定的是，現在的Riccardo Tisci好像已經力有不逮，儘管再努力，Burberry和他都只能平平穩穩過活。

其實早在2020年中疫情期間Burberry因為收入大跌，需要開源節流而大裁員，當時已經有傳Riccardo Tisci地位不保。因為他自從2018年入主Burberry，業界都普遍認為他們之間未能擦出火花，而Riccardo Tisci為了吸納新世代的設計有點「兩頭唔到岸」，既不是Demna Gvasalia那種嘩眾取寵式偏鋒，亦同時失去昔日在Givenchy發揮的精湛技藝，唯一可取悅消費者就只有那些logo設計。

雖然我認為今年秋冬季是Riccardo Tisci做得最精彩的一個Burberry系列，但看來為時已晚。因為今時今日已經沒有國際品牌會在一位設計師身上蹉跎歲月，花三四年時間去看增長太不切實際，他們唯一渴望是爆紅，然後只會抓住那個爆點來繼續賺大錢，直到消費者對品牌完全失去好感才去找另一設計師補上。Burberry眼見被一眾奢侈品牌遠遠拋離，就連曾經不被看好的CELINE都能夠躋身人氣品牌，Burberry管理層又怎會對業務前景不焦慮。

Burberry要一夜爆紅，與Riccardo Tisci分手是唯一方法，但Daniel Lee又是否一個最佳人選？雖然他確實曾經令Bottega Veneta一夜爆紅，那些人氣手袋和配飾賣到街知巷聞，但其服裝設計一直都不好賣，這都成為當時品牌發展初期的一個缺陷。所以，奢侈品生意從來都不易做，別以為你是名牌，消費者就會買你帳，當你還未升上神枱，一日都要看消費者面色做人。