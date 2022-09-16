Kanye West處心積慮自立門戶，下一個被分手會是adidas？

要數全世界最喜歡製造話題和自大的明星，一定非Kanye West莫屬。雖然去年他失驚無神走去改名叫Ye，不過外界依然習慣稱呼其舊名字，他那多此一舉動作，貫徹了其作風。而一向語不驚人死不休的他，繼早前發文炮轟Gap抄襲其Yeezy Gap和Balenciaga聯名設計後，最近又再發文炮轟另一長期合作伙伴adidas，同樣地抨擊他們抄襲Yeezy一款拖鞋。

抄襲與否其實都沒有人去在意，因為明眼人一看就知他的自大症又再病發。不過話口未完，他又再發功，在訪問中表明在合約完結之後，將不會和Gap及adidas續約，自己將會全權掌控Yeezy品牌。劇情峰迴路轉，今早外媒報導Gap與Kanye West已經終止合約，根據律師信件披露，Kanye West聲稱是Gap沒有履行合約定明開設YZY Gap專門店及在各門市銷售Yeezy產品，所以主動向Gap提出終止合作。以他的性格，如果Gap真的違反合約，他必定告上法庭，一張10年合約就如此兒戲提早8年玩完，相信Kanye West是處心積慮以此作為提前解約的交換條件。

世事每天在變，其實莫說一年，一個月後的世界市場都可以變幻莫測，雖然Kanye West和Gap已正式分手，不過他和adidas的合約還有4年，老實說，他憑甚麼認為Yeezy在4年後人氣仍然？但不得不承認，Kanye West的確吸納了一班「盲粉」，尤其在歐美地區，當看到Yeezy Gap和Balenciaga聯名系列開賣日在店的人龍便可見一斑。在內地，很多以為自己穿了Yeezy便是潮流達人的年輕人，都將那對Yeezy Slide拖鞋捧為潮物。姑勿論Yeezy的設計只屬於一些低級街頭玩意，稱不上甚麼劃破時空創意之作，但這群消費者的審美觀，的確與Kanye West不謀而合，那些肥腫難分的服裝，oversize設計和膠拖鞋一早已經存在，他只是將自己日常穿搭和現實有東西拼湊一起，將其外型輪廓「醜化」，其實正正就是其好友設計師Demna Gvasalia貫用的手法，而因為有這個共通點，所以Yeezy才會受惠於Balenciaga和Vetements掀起的熱潮，吸納了一群有相同信仰的信徒。

今日Kanye West的號召力是不容置疑，但他和adidas的合約還有4年才完結，即是他能夠全資擁有Yeezy品牌使用權要等到2026年，不過世事難料，誰可以擔保4年後那班盲粉仍否追隨他，他和Demna Gvasalia那股浪潮能否在4年後依然高企仍是未知之數。這次公然跟Gap和adidas反臉，Kanye West未免太高估了自己，低估了時裝界。2011年他雄心壯志在巴黎發表首個女裝品牌Dw by Kanye West，何嘗不是失敗告終，他更曾經氣憤將其成敗歸咎於業界當權者所為，既然知道時裝界就是當權者操控一切，卻又走去跟Gap和adidas合作，然後又日日大罵人家不是，Kanye West這個人，就是這麼自相矛盾，這麼喜歡自打嘴巴。今天他嘲諷adidas試圖以10億美元全面收購Yeezy品牌，難保在4年後，他會以30億美元將Yeezy賣掉，然後自立門戶創辦另一新品牌。但問題是，到時Yeezy還值錢嗎？其實Gap前總裁Mickey Drexler早已警告他們這種人和大企業是不應該合作，但人類偏偏就是犯賤，活該吧。