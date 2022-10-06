時裝界的拉登？繼Gap和adidas事件後，Kanye West穿上〝White Lives Matter〞T恤演說再惹爭議

一波未平一波又起，話題製造者Kanye West繼挑釁Gap和adidas之後，在剛剛的巴黎時裝周又再生事端，話說他在Yeezy Season 9新系列時裝騷開場前，穿了一件印上〝White Lives Matter 〞的T恤出場並發表了6分鐘演說，振振有詞說到沒有人可以控制他，並提及LVMH集團老闆Bernard Arnault，以饒舌歌手Drake之名暗示他是自己的新競爭對手，之後在IG又毫無根據指控Bernard Arnault殺了他好友兼前LV設計師Virgil Abloh。但真正導火線是他在翌日於社交媒體限時動態寫道「Black Lives Matter就是一埸騙局」，眾所周知〝Black Lives Matter〞是2013發起的一場反種族歧視運動，而Kanye West的貼文再加上那件印有教宗保祿二世容貌及〝White Lives Matter 〞標語的T恤，很明顯就是針對白人所為。

話題製造者Kanye West又怎會預料不到輿論和業界反應，而獲邀出席時裝騷的首位美國《Vogue》黑人女性時裝編輯Gabriella Karefa-Johnson不但沒有站在他立場，更在IG限時動態批評他的言論有冒犯性並且帶有暴力仇恨舉動，Kanye West當然不會錯過這個大好宣傳機會，急不及待在IG還擊嘲諷該黑人女編輯沒有時尚觸覺，並將Anna Wintour拉落水。事件在時裝界引起很大迴響，名模Gigi Hadid率先留言痛斥他是一名惡霸，Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy、Simon Porte Jacquemus、Joseph Altuzarra和超模Helena Christensen都作出聲援。不過亦一如以往，戲劇性劇情又再出現，今晨Kanye West在IG聲稱已經與Gabriella Karefa-Johnson會面，雙方在兩小時溝通下雖然仍各持己見，但互相對自己的言論都深表歉意，整件事彷彿就像他自編自導自演。

Kanye West患有躁鬱症是公開事實，或許有人會體諒他的出位言行是躁鬱症所致，所以仍有不少名人願意為他站台。我不清楚他的病情有多嚴重，但總覺得他只是純粹利用躁鬱症而大條道理去惹事生非，為自己及Yeezy品牌賺取更多免費宣傳。其實最令我不安並非Kanye West的躁鬱症，是他在那6分鐘的演說中活像阿爾蓋達精神領袖拉登，還有席上信眾們的現場反應，有如一個在宣揚反社會主義的邪教組織。自古以來，很多邪教和恐怖組織的所謂精神領袖，都是利用異端思想而成功迷惑信眾，曾經有精神病學家更指出惡名昭彰的納粹黨領袖希特拉是患有躁鬱症。所以Kanye West這個人跟拉登一樣可怕，但願意跟隨他的信徒，其實才是最可怕。