BLACKPINK世界巡迴演唱會服裝造型是一場災難？

何解？BLACKPINK好歹是國際級女團，四位成員都有相當實力，而且她們是YG娛樂鎮店之實，固然會被投放大量資源以符合應有的國際水平，但怎料到她們在世界巡迴演唱會竟然是夾口型咪嘴，沒有真唱已經有欠專業，口型更完全跟不上預錄音樂，而那些猶如啤酒妹的舞台服裝就更不堪入目，加上簡陋舞台設計，不說還以為是低成本的三線女團演唱會。

BLACKPINK是當紅天團，若要找國際名牌贊助或服飾其實易如反掌，但她們這次世界巡迴演唱會只找來一些小眾設計師品牌合作，例如法國品牌Miaou、紐約品牌LaQuan Smith、越南品牌FANCi、韓國品牌Miss Sohee和Dénicheur，較為人熟悉的品牌只有Versace、Marine Serre、Paco Rabanne和Charles & Keith。其實只要設計漂亮，是小眾品牌或大品牌的服飾都不是問題，但無奈《BORN PINK》巡迴唱整體服裝由細節設計到用色配搭都強差人意，感覺既廉價又俗氣，只有好幾套衣服稍為討好。雖然她們四人分別與Dior、Chanel、YSL和Celine有代言及形象大使身份，要從這四大名牌挑選款式設計一致的舞台服確實在執行上有難度，亦可能基於為免抵觸國際品牌合約條文，從一些非競爭對手的小眾品牌著手相對較容易執行。從BLACKPINK過往的造型例子，她們的造型師都偏向鍾情小眾品牌，例如來自米蘭的Giuseppe di Morabito和賽爾維亞品牌Mihano Momosa，還有倫敦新銳設計師 Mimi Wade和Ashley Williams等等。相信都是造型師刻意摒棄大牌子，想藉小眾品牌獨特性來增加BLACKPINK的前衛感和年輕活力，亦較貼地和能夠展現街頭時尚。

在BLACKPINK身上的確看到青春活力，但除了Lisa形象最突出鮮明之外，我真的看不到BLACKPINK有甚麼時尚感可言。因為她們是BLACKPINK，所以就算是一堆「MK」款式服裝胡亂披搭上身，死忠粉絲依然覺得她們走在潮流尖端。試想像如果將她們演唱會服飾放在本地女團COLLAR身上會有甚麼下場，必定遭到尖酸刻薄的網民大肆批評。同人唔同命，今日BLACKPINK放個屁都是香，誰敢詆毀她們一分一毫，就正如本地男團MIRROR一樣。不過始終都係嗰句，偶像是可以崇拜，但不可以盲目。