當今最紅代言人非BTS、BLACKPINK莫屬！Balmain反其道而行用Cher來推銷產品，誰會有興趣買？

要追上時代步伐是現今時裝業界大勢所趨，當所有國際大品牌都將目光放在年輕消費者身上，要攻打這個市場就必定要從年輕人喜好著手，要知道他們現在追捧哪些偶像。而韓國天團BTS和BLACKPINK四位成員，還有美國樂壇新寵兒Billie Eilish，他們之所以深得Louis Vuitton、CELINE、Dior、Saint Laurent、Chanel和Gucci歡心，能夠成為這些國際品牌形象大使及代言人，正因為時勢造英雄。現在連本地人氣男團MIRROR都成為國際品牌攻打香港市場的王牌，便知道要智取消費者就不能逆天而行。

不過法國名牌Balmain卻跟業界背道而馳，找來年屆76歲一代歌后Cher合作推出全新手袋系列並由她擔任廣告代言，我沒有歧視Cher年齡之意圖，只是佩服Balmain創作總監Olivier Rousteing的膽識。

先不說Cher，那個Blaze手袋系列廣告片以cyber造型及背景為意念，雖然看得出Olivier Rousteing是想貫徹其手袋設計造型，或者是想帶出元宇宙這個新興虛擬概念，但從美學角度看，那廣告片再加上Cher這位主角的確是有點「趕客」。

雖然近年網上很多關於元宇宙的討論，香港內地及台灣亦出現大大小小虛擬時裝周和時裝騷，但這些其實都只不過是用來宣傳自己有多緊貼時代步伐的marketing，實質沒有太大商業效益亦看不出年輕人對元宇宙概念的時裝有多捧場。而作為宣傳Balmain全新手袋系列主角的Cher，雖然是一代烈女和歌后，思想及形象在當年相當前衛，在Olivier Rousteing眼中是先鋒與一代style icon，不過這些已經是過去歷史，Cher和時尚早已扯不上任何關係，莫講是她，當年的Madonna都走在潮流前端，還有曾經風靡一時的王菲，今日她們何嘗敵不過時間洗禮，昔日靈魂蕩然無存，早已被年輕人及潮流淘汰。

雖然Balmain主攻的客戶年齡層有別於Balenciaga、CELINE或Loewe等潮流品牌，購買Balmain的都是一群有經濟能力，愛打扮得花枝招展的名媛闊太，所以好幾年前Olivier Rousteing才會請來品牌好友Kim Kardashian擔任廣告代言，就是要借助其人氣和影響力來提升銷售及形象。至於76歲的Cher，我當然不會質疑她過往成就，亦不介意「間唔中」懷緬下她那些經典透視裝造型和金曲，不過看著她被一個法國時裝品牌用來sell product，我倒覺得是有點莫名其妙吧。