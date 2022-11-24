莫非有「危」就真的有「機」？世貿中心變身名牌商場就會有運行？

本地零售有幾好生意，相信全港只有一個人仍蒙在鼓裡，因為事實擺在眼前，結業潮、商舖空置率和黃金地段租金罕有地大幅下調等現象，都顯示受本地及環球通脹影響下，市道疲弱而導致經營環境日漸轉差，加上本地旅遊業仍未復甦，要回復昔日暢旺景象就更難上加難。不過今日竟然還有財團願意冒險，選擇在銅鑼灣黃金地段發展高檔商場，甚至吸引到不少國際品牌進駐開店，簡直是匪夷所思，莫非有「危」，就真的有「機」？

我所講的就是銅鑼灣世貿中心WTC，其實早在反修例運動後至疫情爆發前這期間，新鴻基地產已經計劃將世貿中心大翻新，是直到2020年12月1日才正式關閉進行翻新工程，相信當時連新鴻基也始料未及，香港竟然被這場疫情折磨到今天仍未完結。而踏入工程尾聲的世貿中心WTC亦預計在今年聖誕前全面開放。現在很多店舖已被承租並且圍了木板進行裝修，但最令我差異，他們的新租戶竟然是Alexander McQueen、Balenciaga、Burberry、Valentino、Versace、Bottega Veneta、Moncler、Jimmy Choo和De Beers這些國際名牌，新鴻基此舉明顯是想借翻新工程將世貿中心打造成高檔商場，一改過往的平民格調。先不討論那毫無特色和氣派的新裝潢，世貿中心的位置雖然是坐落黃金地段，和人流極高的祟光百貨只是一街之隔，但多年來世貿中心都是冷冷清清，就算有Uniqlo和Muji都吸引不到人流，很少人會特意走去世貿中心逛店。如果要歸咎世貿中心的格局裝潢以及商戶貨品欠缺特色，我認為他與消費者之間的磁場問題才是致命傷。

現在是否有新裝修和國際名牌進駐，就真的可以令世貿中心起死回生？熟悉銅鑼灣商圈的人都知道祟光百貨、利園商場和時代廣場都是三大名店集中地，要買名牌的人都必定首選他們，再加上希慎廣場落成後人流暢旺，銅鑼灣根本已經不需要另一新商場，更何況是賣名牌的。雖然Alexander McQueen和Valentino在祟光的分店已結業，Moncler亦已撤出利園，Balenciaga在時代廣場的分店亦已經關閉，只剩下崇光店售賣手袋皮鞋，不過Burberry、Versace、Jimmy Choo和Bottega Veneta，都分別於祟光和時代廣場仍有專門店，他們仍選擇在同一地區再開分店，實在令人摸不著頭腦，是信心過盛？抑或是過度不智？據悉Prada也收到新鴻基地產邀請，但最後基於各種考量都拒絕了，相信就是因為他們在祟光百貨已經有專門店，加上羅素街旗艦店於2020年2月才提早結業，但我相信最大主因，Prada是受到本地營商環境衝擊才會卻步。其實宏觀去看，香港在防疫政策嚴重打擊下，旅遊業復甦遙遙無期，明年市道肯定不會好過，全新的世貿中心在這時候出世，只可以怨自己生不逢時吧。