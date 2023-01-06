沈嘉偉的I.T沒錢交租，卻有錢在置地廣場大興土木？

當業界都以為時裝集團I.T會逐步減少投資本地零售業務，將重心放在內地，殊不知在尖沙咀新港中心連環關店之後，他們已經火速在中環核心高檔商場置地地庫先後開了多間店舖，包括AMBUSH、NEIGHBORHOOD、Maison Mihara Yasuhiro、SOPH.、VETEMENTS、mastermind A BATHING APE®和EXI.T。開店其實沒有甚麼值得小題大做，不過當I.T仍被新港中心業主入稟高等法院追討2千多萬欠租，我就不得不好奇I.T何來有資金在置地廣場大規模開店。2千多萬對I.T來說或許是小數目，但明明有錢卻不去清還欠租，然後豪氣地在置地廣場瘋狂開店，這營商手法亦未免太難看了吧。

講到I.T，大家必定會想起靈魂人物沈嘉偉，當年他靠賣水貨起家，到今日坐擁億萬身家及I.T這個時裝王國，這一切當然絕非僥倖，沈嘉偉的生意頭腦是不容置疑。由當年抄襲名牌款式起家的izzue，到只花了2千萬便收購了A Bathing Ape母公司Nowhere，然後再將Ape零售業務轉虧為盈，都可見其生意頭腦。而2021年4月沈嘉偉聯同著名私募基金CVC以13億成功私有化I.T，他一毫子都不用花，便將猿人品牌這隻金蛋據為己有，雖然仍要與CVC分帳，但因為沈嘉偉持股50.65%，所以仍有話事權。2020年吳光正家族成功私有化會德豐，還有今年劉鑾鴻私有化Sogo母企利福國際，其實都是食腦商家在商場上施展的一種財技。但太會做生意的人，往往都會出現操守問題，因為他們都以自身利益為依歸，所有東西都會精心計算而導致他們漠視別人櫂益。沈嘉偉的I.T於2020年疫情爆發期間實施的無薪假及減薪方案，便在行內引起迴響，不少前線員工都批評他從政府保就業計劃拿了數千萬元支助，但員工卻沒有從中受惠。同年9月被爆出遭恆隆地產及新鴻基地產追租的負面新聞亦為人津津樂道，因為恆隆地產曾先後人稟追租共24次，再加上新港中心欠租事件，可見I.T的處事手法及沈嘉偉的職業操守是存在問題。

一間公司或企業的聲譽，都取決於領導人如何管理及領導團隊，令員工團結而不斷壯大，用優質產品及服務令消費者俯首稱臣。沈嘉偉的I.T為甚麼會被本地消費者唾棄及被網民攻擊，其實不是毫無因由，大眾眼睛是雪亮，他所做的一切才可以成就今日I.T這個「聲譽」，其政治立場，也只不過是其人格的一少部分而已。