將野生動物實體化的創意太過火？Schiaparelli高訂系列被轟，揭露社會迂腐思想

自從Daniel Roseberry入主法國老牌時裝屋Schiaparelli後，其設計贏得時裝界一致好評，所以每當在時裝周有新系列發佈，都順理成章成為鏡頭焦點。一如既往，在早前的巴黎高級訂製時裝周，Schiaparelli在互聯網再度成為熱話，討論度甚至比Chanel和Dior更高，不過Schiaparelli得到的評價，卻是摻雜不少負評。正確來說，是比一般負評更嚴重的抨擊，而導火線，就是模特兒身上那些栩栩如生的人造獅子頭、雪豹頭和狼頭。

新系列發佈後翌日，很多網民及動保人士紛紛在社交媒體抨擊Schiaparelli設計師Daniel Roseberry用此技倆來包裝高級時裝之舉令人作嘔，是有意圖鼓吹獵殺野生動物，同時亦肆無忌憚地消費瀕危動物。其實當我第一刻看到時候，真的有點被嚇倒，因為那些獅子頭像真度實在太高，都會不期然懷疑是否用真動物標本做成，會質疑這種將野生動物實體化的創意是否有點過火，但當知道設計師背後創作意念是來自中世紀歐洲偉大詩人但丁詩篇《神曲：地獄篇Inferno》中的三隻猛獸，加上熟悉時裝史的人都知道Elsa Schiaparelli生前鍾情動物，整件事在冷靜過後頓時變得合情合理。所以就連平時最常攻擊時裝品牌的PETA，他們主席Ingrid Newkirk亦走出來替Schiaparelli護航，喜歡揭品牌瘡疤的Diet Prada都作出正面評價。

其實今次事件反映出社會一個問題，現今普遍網民都只會看表面，在沒有深入理解或探討下便作出批判，而那些被稱為網絡欺凌行為都是由此衍生出來。自詡道德標準高人一等的衛道之士，往往因為思想過於偏執，都會用自己那把尺去量度所有人的言行，繼而對別人作出很多批判。我在想，如果設計師Daniel Roseberry以可愛有趣的製作手法去展示那些動物頭，衛道之士是否就會認為不存在鼓吹獵殺動物之意？若他們都會一視同仁，為甚麼2021年在南法舉行的第36屆Hyeres藝術節，芬蘭設計師Venla Elonsalo的參賽時裝系列用上了可愛的野熊、長頸鹿和老虎造型套在模特兒身上，但竟然沒有受到衛道之士抨擊？是因為她知名度不高而避過一劫？抑或人們都是喜歡選擇性執法，只會看到自己想看見的所謂事實，只會去抨擊自己看不順眼的東西。