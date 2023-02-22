歌手Pharrell Williams都可以成為LV創作總監，是否科班出身還重要嗎？

Louis Vuitton正式宣佈由Pharrell Williams擔任男裝創作總監的消息震撼整個時裝界，誰會想到LVMH竟然有此一著，竟然找來一位饒舌歌手做所謂的設計師，接替已故Virgil Abloh的位置。網絡上充斥正負兩極不同迴響，有人認為Pharrell Williams既是fashion icon，又是潮流街牌Billionaire Boys Club創辦人之一，跟Chanel和adidas的聯名設計亦家喻戶曉，所以絕對有資格統領LV男裝部。但亦有人批評時裝已死，一個國際大品牌竟然由一位非科班出身的歌手擔任創作總監，令曾經或正在著名學院攻讀時裝設計的人情何以堪，當中包括LV第一代創作總監Marc Jacobs。

其實從品牌包裝及宣傳角度去看，亦不難理解為何Louis Vuitton有此決定。首先，前車可鑑，Virgil Abloh也不是讀時裝設計出身，是因為Kanye West的關係才躋身時裝界，而最終卻成功擦亮LV招牌，吸納了一班信徒。其次是LVMH於上個月任命了新總裁接管LV，少不免要製造一些輿論話題。不過我認為重點是LV根本不需要一名「正式」設計師，因為在過去兩季系列，背後的創作團隊已經可以繼承Virgil Abloh衣缽成功延續其風格，在衡量利弊之下，LV要挽留Virgil一大班鐵粉顧客的最佳方案，就是找一位有相當名氣的人來「掛名」，而他也同樣是熱愛街頭潮流，流著同一種血液的人。所以除了臭名遠播的Kanye West之外，Pharrell Williams絕對是不二之選。

而對於是否要修讀過時裝設計的人才可當設計師的爭議，雖然有很多網民都認為歷來有很多著名時裝設計師都非科班出身，其實不必執著於背景履歷。這一點我是認同，不過問題在於今日的社會文化和所謂潮流，跟昔日氛圍可以相提並論嗎？昔日的Christian Dior、Gianni Versace、Gianfranco Ferré 、Paco Rabanne、Pierre Balmain和Tom Ford就算沒有讀過時裝設計，都會著重美學、結構比例與剪裁，所以才會變化多端，有著難以被取締的濃厚個人風格。但今日盛行的所謂街頭風，離不開都是玩logo和oversize，千篇一律的hoodie和parka，更不用說是美學意念，連認真一點的超凡剪裁都沒有。當Hood by Air、Off-White、Vetements、Balenciaga甚至Crocs的那些「ugly beauty」都可以被吹捧成新世代潮流，國際品牌經營手法崩壞，這個時裝界還有東西值得你期待嗎？