捨棄譁眾取寵的奇招，Balenciaga一反常態回到設計的本質！時裝界終於醒悟？

2023秋冬時裝週剛閉幕，時裝界都將焦點放在Burberry和Gucci身上，前者是因為Daniel Lee入主Burberry後首個處男作，固然備受矚目，而後者，則是首個沒有Alessandro Michele帶領的Gucci系列。不過講到在社交媒體的討論度和見報率，主角肯定是Balenciaga。沒錯，又是Balenciaga，不過今次Balenciaga最厲害之處並不是靠甚麼譁眾取寵奇招，而是一反常態變得down to earth，這個突襲式轉變當然令到很多時裝人喜出望外，但也有人批評他在不斷重複食老本。坊間評價毀譽參半，不過我就反而更有興趣探究Balenciaga為何會有這個轉變。

雖然我並非Demna Gvasalia粉絲，不過自從他著手推出Balenciaga高級訂製系列之後，我對他是加了一點點分數。而事實上他主理的高級訂製系列在業界亦得到一致好評，和Schiaparelli不分上下。但另一方面，Balenciaga成衣系列卻處於一個膠著狀態，業績增長不但有放緩走勢，在Lyst的品牌熱度榜排名亦不斷下滑，由2021年第三季榜首位置下跌到現在的第十一位。雖然有報導指是因為早前Balenciaga兒童廣告爭議事件令品牌形象插水所致，但一個廣告又怎可能有這影響力令一個當紅國際品牌生意下滑。Balenciaga的隱憂，其實是過於著重玩噱頭而忘記時裝設計本質，永無休止的logo化和重施故技只會令新生代消費者感到厭倦，而最終結果，當然是反映在銷售和品牌熱度榜身上。而這個2023秋冬成衣系列，相信是經過計算，試圖以高訂系列的形象複製在成衣系列，雖然那些剪裁似曾相識，但明顯比過往更用心思，不再崇尚商業味濃的街頭服，反多了點優雅氣派。雖然很多人都驚訝在整個系列看不到有任何logo設計，但Balenciaga並不會因此全面「去logo化」，只是那些logo設計不會在runway出現而已。

其實Gucci和Balenciaga的情況頗相似，Gucci因為業績下滑而跟Alessandro Michele分手，而早前宣佈任命來自Valentino的Sabato De Sarno為創作總監已經有跡可尋，Gucci明顯是要徹底摒棄Alessandro Michele那種浮誇復古設計風格，將重心放回衣服本質上，將意大利服裝講求的優雅和優質放回首位。Balenciaga和Gucci這些轉變，或者反映了時裝界已經開始對過多的潮流噱頭感到厭倦，需要些清新空氣調和一下，但是否意味整個時裝界和一眾消費者已經醒悟？我依然是有所保留，因為貪新忘舊就是時裝界本質，再有品味的東西，永遠都敵不過新鮮感。

Sabato De Sarno在Valentino效力多年，是Pierpaolo Piccioli得力助手，亦是Valentino男女裝時裝總監。他的設計風格明顯跟Alessandro Michele是南轅北轍，Gucci欽點他做創作總監必定是想改頭換面。