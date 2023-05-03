個個都出品牌，唔通個個都想出品牌？如何看明星推出的個人品牌？

繼早前Anson Lo推出自家服飾品牌ALLOVER之後，MIRROR另一人氣王姜濤亦將於今個月推出自家品牌TO ZERO，而現在MIRROR十二位成員就只有Stanley一人仍未有個人品牌，就連ERROR四位成員都各自有自己品牌，誰說香港樂壇已死，看看他們和現在香港整個娛樂圈生態，是史無前例的暢旺。

今日香港新一代明星要推出自家品牌，就好像吃生菜這麼容易，想當年Madonna這位國際天后也要在出道30年後才正式有自已品牌Material Girl，Rihanna都要出道13年後才有自家品牌Fenty，韓國天團BIGBANG的G-Dragon都是在出道10年後才推出個人品牌PEACEMINUSONE。今日香港樂壇和演藝界沒有比別人優秀，但唯獨是搞明星自家品牌，就好似比別人更賣力。

以前的明星，不論是國際級的G-Dragon，以至余文樂或陳冠希，都要被公認為潮流指標或fashion icon，才有資格去成立個人品牌，因為這關乎到其品牌設計在市場的認可性，以及要承受時裝界各種尖酸刻薄評價，所以一般有自知之明的明星都不會貿然涉足時裝設計這範疇。但自從MIRROR出現後，簡直是顛覆了香港娛樂圈傳統與大眾想像，原來偶像是如此唾手可得，偶像崇拜是可以這麼可怕，可怕到令香港八成中女失心瘋，為了應援偶像不惜一切代價。因為集體饑渴與盲目崇拜，自然衍生出一個龐大的經濟圈，亦解釋了MIRROR成員爭相推出自家品牌的原因。

年輕設計師會為理想創立個人品牌，而明星，推出個人品牌就必定是以賺錢為目的，因為名氣與利益是必然掛鈎，我個人不太相信明星那些甚麼熱愛時裝的公關台詞。因為真正懂時裝的人，一眼就看得出明星們有多熱誠，有多投入個人品牌的每一件設計。有人以為用一些在Uniqlo和Zara也可以買到的廉價成衣，簡單印個logo或slogan便宣揚是明星自家品牌設計，聲稱自己有多熱愛時裝，其實是侮辱了時裝設計，也侮辱了在工作室默默做好自己品牌的一班年輕設計師。

不過自古以來，明星推出的產品都只為滿足粉絲，因為那些東西就只有一班死忠粉絲才會毫不吝嗇花錢購買，是一個永遠不會改變的市場生態。古巨基先後幫MIRROR兩大人氣王Anson Lo和姜濤推出品牌，是一腔熱誠定純粹為了利益，司馬昭之心路人皆知吧。眼見今日那些粉絲既盲目又瘋狂的應援行為，甚至連萬元黃牛票都照樣瘋搶，反正做甚麼都一樣會大賣，質量好與壞，who cares？

雖然G-Dragon一早被公認為fashion icon，但他的個人品牌都是在出道10年後才正式推出。