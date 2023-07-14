Netflix人氣韓劇《絕世網紅》在網絡引起不少迴響，故事是講述網紅生態圈和網絡世界種種黑暗與醜陋，雖然故事是虛構出來，但劇情卻又似曾相識，所以很多人對此劇評價甚高，包括我在內，因為這套劇集血淋淋地將整個網紅世界各種醜態暴露觀眾眼前。而劇中女主角徐雅莉於直播踢爆各大網紅是如何用盡各種手法上位，其實在行內都已經是公開秘密，亦因為網紅文化在十多年前已經出現，社會大眾對他們的一切都瞭如指掌，所以大家才會產生共鳴。

不過現實是大家明明知道網紅世界的底蘊，但這麼多年來依然被這股潮流文化牽著鼻子走，不斷去追捧網紅的大有人在，去跟風加入做網紅的人亦多如恆河沙數。《絕世網紅》劇情雖然在某程度是反映了現實，不過劇中不斷強調網紅所帶來的龐大經濟效益，似乎未免有點言過其實。當社會經濟愈來愈浮動不穩，消費者購物變得更審慎和理性時候，還會因為看到網紅在社交平台穿著過的名牌而一窩蜂走去搶購？就算是最近成為Prada代言的內地人氣男星李現，他在米蘭穿過的一件8200港元白色背心亦不會因此而賣斷市，更何況是一般網紅的影響力。那些純粹從觀眾角度按讚的所謂followers，其實又有多少是真正信徒，大家都心裏有數。不過今時今日的確還有很多品牌相信網紅能夠為產品帶來收益回報，所以仍會給予他們相當酬勞，大大小小的業配在社交平台隨處可見。但據知近年有不少品牌已經削減投放在網紅的宣傳開支，有些甚至不再投放資源，相信或多或少是受到經濟環境影響生意而作出成本支出調整。而事實上不單止在香港，全球網紅產業都開始出現萎縮，不再有昔日的大茶飯，所以有很多網紅都陸續尋求其他出路，例如Bryanboy和Margaret Zhang去了當雜誌主編，Tina Leung走去拍真人騷，而Chiara Ferragni和Aimee Song更一早創立品牌發展個人事業。這亦是女主角徐雅莉於劇中強調要成為一位真正有實力的網紅，就必須要擁有個人品牌事業而非靠賺取短視的廣告費，但現實有又幾多個網紅會將眼光放遠？

劇中結尾亦帶出一個訊息頗發人深省，那些所謂followers，其實都是人云亦云，跟著潮流風向走的人，那些所謂支持，只不過是一些廉價讚好和留言，他日風向有變，也可以反轉豬肚成為攻擊你的網絡打手。本地著名網紅arhoTV主理人Sunny及Creamy就是最佳例證，因為去年一些負面新聞，他們被網民及所謂的追隨者攻擊得體無完膚，至今仍潛水失蹤。你可能認為食得鹹魚就要抵得渴，但女主角徐雅莉因為不屑這生態環境，最後都決定轉身離開。華麗背後總是充斥醜陋，當你看過《絕世網紅》，還會對網紅世界著迷嗎？

Chiara Ferragni早在十年前已經創立品牌打造自己的王國，成為一位女企業家，級數已經超越網紅。