Phoebe Philo個人品牌的出現，真的可令時裝界起死回生？

近期時裝界最鬧哄哄的話題，必定是Phoebe Philo同名品牌於10月30日開售所引發的搶購熱潮及爭議性。是次第一批推出合共104款服飾單品，現在只賣剩11款，有很多單品更在發售後翌日火速售罄，Phoebe Philo粉絲遍佈世界，加上大家期待了這麼久，搶購都是意料之內，但如此瘋狂程度卻是令我感到意外，因為其定價之高都遠超業界預期，其中一款加大號cabas手挽袋更索價港幣6萬多元，另一款名為"MUM"的23k金頸鏈也要港幣3萬9千元，但這些售價不菲的單品都被搶購一空。雖則Phoebe Philo名氣大，但對於一個剛成立的設計師品牌來說，有膽量挑戰頂級國際品牌價位而又能夠取得如此亮麗成績，的確是萬中無人，在時裝史上可謂前無古人，後無來者。

Phoebe Philo今次以飢餓營銷手法推出品牌相當聰明，貨品不但只獨家於官網發售，而且每件單品亦不會生產多於一百件，再以不定期分批形式推出，完完全全捉摸到高端消費者追求限量又喜歡炫耀的心態，於小紅書及Instagram就有不少粉絲在收到貨品後火速開箱，去炫耀一番。雖然有不少人都批評Phoebe Philo貨品定價過高，但如果和The Row比較，其實都只不過是平起平坐，而The Row之所以能夠崛起及有不俗銷售，某程度是填補Phoebe Philo離開Celine後的空缺，及對消費者追求品質與簡約美的心靈慰藉。但Phoebe Philo的出現，相信會搶去The Row不少生意，因為以設計細節與品牌風格而言，Phoebe Philo的確更勝一籌，雖然品牌才剛剛推出，坊間還未有質量方面的評價，不過品牌堅持全意大利生產加上Phoebe Philo做事嚴謹，會令消費者失望的機會是微乎其微。

贏在起步線的Phoebe Philo，加上有LVMH支持的確事半功倍，雖然第一張成績表非常亮麗，但我預測Phoebe Philo在未來日子都只會以獨立設計師身份去營運個人品牌，絕對不會讓大財團操控，因為強調自信獨立的她這樣才可以真正擁有自主權。縱使LVMH是如何虎視眈眈想全資擁有整個品牌，他們都不是傻的，又怎會不知道如果氣走Phoebe Philo是自挖墳墓。消費者都是衝著Phoebe Philo名氣而來，沒有Phoebe Philo的Phoebe Philo，又怎會再是Phoebe Philo，正如Alexander McQueen，儘管Sarah Burton再努力，都沒法取締粉絲們對McQueen的情意結。其實兜兜轉轉，粗製濫造量產化時裝始終沒法打動人心，看見Schiaparelli的成功，再見證今日Phoebe Philo贏得這漂亮一仗，證明還有人懂時裝，在充斥銅臭味與庸俗的時裝界，是應該值得慶賀吧。