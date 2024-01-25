身為奢侈品品牌的創作總監，卻穿別家品牌去謝幕，不是長他人志氣滅自己威風嗎？

2024秋冬男裝週剛閉幕，一如既往焦點都是落在好幾個大牌身上，Louis Vuitton當然是其中之一，因為不經不覺已經是饒舌歌手Pharrell Williams主理的第三個LV男裝系列。我對其所謂設計不感興趣，但他在謝幕時穿的一件Human Made T恤卻引起我關注，雖然只是一件很普通T恤，不過看在我眼裡就顯得不再普通，加上Kim Jones在Dior Men時裝騷一而再，再而三穿著Miu Miu出來謝幕，便不得不懷疑現今的所謂男裝設計師，是否連自己的設計都看不上眼？所做的品牌設計是否純粹用來滿足顧客而已？

其實設計師穿著其他設計師的服飾在行內並不罕見，當年Karl Lagerfeld瘦身後便一直穿著Hedi Slimane設計的Dior Homme出席各大公開場合及Chanel時裝騷。但別忘記Chanel本身是沒有正式的男裝系列，所以Karl Lagerfeld只能穿其他品牌的男裝都是合情合理。而身為Dior現任男裝創作總監的Kim Jones，理應是要穿著自己設計的Dior男裝出來謝幕，但卻多次穿著Prada Group旗下品牌Miu Miu的服裝來踩自己場，亦因為如此Kim Jones從此和Miu Miu變成了連體嬰，有人會認為Miu Miu沒有男裝，所以Kim Jones穿Miu Miu的女裝都不構成任何對Dior男裝業務不利的操守問題。但我看到的是，Kim Jones剛剛在謝幕所穿的2018秋冬季Miu Miu皮褸，在去年接受《Financial Times》訪問時都已經著過，可見他愛Miu Miu的程度，絕對比他自己設計的Dior更甚。而他寧願選擇Miu Miu的中性女裝都不選擇穿Dior男裝，原因只有一個，就是他連自己設計的Dior男裝也看不上眼，這樣明目張膽地藐視自己操刀的品牌，我認為其殺傷力比直接影響品牌銷售更大。而Pharrell Williams亦不下一次穿著Human Made出席公開活動，雖然Human Made和LV完全是兩個不同層次品牌，但當大家都知道Pharrell Williams跟Human Made主腦人Nigo有多熟稔，而Pharrell Williams的LV亦有意圖向Nigo的設計風格取經時候，他謝幕時穿的那件Human Made就好像狠狠地摑了自己一記耳光。

Phoebe Philo做設計都是以自己為中心，由昔日Céline到今日她的個人品牌，她都只會設計一些自己會穿，會看得上眼的衣服，很多知名設計師如山本耀司、川久保玲、Rick Owens或Hedi Slimane亦如是。但正正就是這種由個人一己私欲發展出來的個人特色與魅力，影響了整個時裝界與潮流文化。而Kim Jones和Pharrell Williams似乎就是為迎合富裕階級口味而調製出現在這個模樣的Dior Men和LV，身體是很誠實的，老實說，他們去Miu Miu和Human Made當創作總監，肯定比現在更幸福快樂吧。