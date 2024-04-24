Dior男裝騷毫無消息、球星美斯、杜拜王子阿里等連串烏龍事件，國際品牌對香港仍有信心嗎？

香港奢侈品零售業低迷已經是不爭事實，隨著內地遊客人數不斷下降，外國遊客和港人紛紛湧到日本旅遊購物，香港要回復昔日市道暢旺根本是不可能。就連銅鑼灣地標商場時代廣場，都因為人流日漸稀少而成為網上熱話。不過當大家都說時代廣場正步向衰落之際，超級品牌Louis Vuitton竟然決定重返時代廣場舊址開旗艦店，並且打通樓上舖位擴充至1萬2千尺，雖然大業主九倉沒有披露租金金額，但如果以地產界透露的5年長約來推算，相信只會是舊租金的一半甚至更低，因為今時不同往日，九倉知道自己已經沒有議價能力，為了不讓商場變成死場，在租金上必定作出很大讓步。但LV重返時代廣場這單一事件，是否代表國際品牌對香港經濟發展仍充滿信心？我認為這純粹是LV在零售業務的策略性投資，畢竟LV抗跌能力強，加上九倉難得放下身段，心思細密的LVMH集團又怎會死錯人。

大家還記得早前宣佈延期的Dior男裝騷嗎？其實事隔已經兩個月，新系列的官方相亦已經向外發佈，而官方一直沒有任何有關在香港舉行時裝騷的最新消息。但心水清的業內人士都知道Dior是暗地裡取消了這場大騷，可能只是為了讓港府有下台階才改稱是延期，有傳Dior是基於商業考慮，亦有傳他們是基於中國經濟的不確定性而叫停。內地經濟放緩已經不是今日的事，以此作藉口未免牽強，加上所有國際品牌仍依賴國內市場，又怎會為省少少錢而放棄一個時裝騷。但就在Dior叫停香港騷之際，同樣隸屬LVMH旗下的Louis Vuitton卻在4月18日於上海舉行了一場大騷，更邀請了著名荷里活女星Cate Blanchett、Chloe Grace Moretz和Jennifer Connelly出席，雖然Dior和LV是各自獨立營運，不過一前一後對待香港及內地市場的做法，彷彿已經說明是對香港失去興趣，可能是政治氛圍，亦可能是成本考量而卻步。

疫情過後，香港的所謂全面復常其實是自欺欺人，當國際評級機構穆迪調低香港評級，香港貨櫃吞吐量全球排名跌出十大，還有球星美斯來港作賽及杜拜王子阿里來港開設家族辦公室鬧出的風波，這些負面形象與經濟前景，仍然符合一個國際品牌對一個國際城市的展望嗎？