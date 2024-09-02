Phoebe Philo不敵The Row？明明是萬眾期待的全新時裝品牌，為何勢頭有回落跡象？

去年萬眾期待的Phoebe Philo個人品牌終於在10月31日正式發售，媒體爭相報道，亦引發起一波搶購熱潮，有不少單品在短時間內被搶購一空，頭炮聲勢相當不俗。據紐約時尚數據公司Launchmetrics指出，Phoebe Philo在正式發售後首周所獲得的媒體影響力價值便高達760萬美元。至於銷售額則沒有官方數字，但以品牌現時只在官網發售的規模及非大量生產模式去估計，應該仍是一個很小數字。不經不覺又快一年，第二波系列在4月亦已經推出，但令我感到驚訝是有很多單品仍未售罄，而且在社交平台及媒體的討論度也好像沒那麼熱烈。究竟Phoebe Philo發生了甚麼事，明明是萬眾期待的一個全新時裝品牌，但為甚麼熱度好似已經有回落跡象？

其實在今年4月推出第二波系列時候，紐約著名百貨店Bergdorf Goodman亦宣布開設首間Phoebe Philo實體店，除了發售最新系列，就連第一波系列的服飾也可以找到。這舉措有點不尋常，因為當初品牌在官方IG宣佈只在官網發售，但現在相隔六個月便已經在Bergdorf Goodman開了實體店，而且就連去年冬季推出的第一個系列也可以買到，要知道所有名牌專門店都不會發售過季服飾，雖然Phoebe Philo一早強調不會按常規以季節性推出系列，即沒有甚麼2024秋冬系列之分，但消費者很現實，當持續在網店或實體店看見過季服飾，便會覺得沒有新鮮感而慢慢失去興趣。當初Phoebe Philo宣佈推出個人品牌，我還以為她可以搶走The Row生意，但據可靠消息指The Row在連卡佛的銷售仍然非常強勁，而最厲害是不只他們人氣手袋Margaux依然長賣長有，就連價格不菲的服裝一樣銷售理想，這意味Phoebe Philo的出現並沒有動搖The Row在時尚圈的地位。

其實Phoebe Philo和The Row的零售價定位都是不相伯仲，Phoebe Philo有某些服裝單品價位甚至比The Row便宜一點，但從零售及社交媒體曝光率來看，The Row似乎是更勝一籌，因為The Row的銷售點始終比Phoebe Philo多，對一盤品牌生意來說始終有優勢。相反，曲高和寡的Phoebe Philo就只得紐約一間實體店，網店亦只提供送貨服務到歐洲和美國，能夠購買的人自然減少，這種不智的銷售手法，其實只會扼殺其競爭力及生存空間。但既然要曲高和寡，今日又為甚麼要開實體店？Phoebe Philo這個女人，實在摸不透她。不過再有性格的人都要食飯過活，何況她是品牌大股東，更要向LVMH這位投資者交代，Phoebe Philo這個品牌是否可持續發展下去，相信她很快便會知道現實是殘酷。