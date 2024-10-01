Miu Miu功臣並非Benedetta Petruzzo？Dior挖角計算錯誤？

時裝設計師及品牌高管跳槽新聞多不勝數，大家都司空見慣，不過最近就有一則品牌高管過檔新聞引起業界關注，就是Miu Miu行政總裁Benedetta Petruzzo過檔Dior擔任董事總經理，直接向LVMH太子女兼Dior總裁Delphine Arnault匯報。

這則新聞就連Now財經台都有報導，因為Prada集團股價曾短暫下跌一成，外界都認為是受到總裁離職消息影響。與此同時，有不少媒體都爭相報導Benedetta Petruzzo功績，認為她這位人才跳槽到Dior是Miu Miu以及整個Prada Group的捐失，因為Miu Miu公佈了今年首季營收業績，比去年同期增長高達89%，是Miu Miu歷來最亮麗成績，當然也為集團帶來可觀營利。我不會質疑這位前Miu Miu總裁的工作能力，但Miu Miu真的是靠她才有這強勁銷售增長嗎？

Benedetta Petruzzo於2020年加盟Prada Group擔任Miu Miu總經理，在去年3月才晉升為行政總裁，再之前則在Kering Eyewear美洲地區效力了5年，所以在如何營運高級時裝範疇的經驗只有4年而已。不過今時不同往日，當沒有從事奢侈品牌經驗的Leena Nair都可以成為Chanel新任總裁，「經驗」在業界似乎不再重要。Miu Miu的轉捩點，並非因為Benedetta Petruzzo加盟後做了一些大改動而爆升，而是因為2022年春夏季系列大受歡迎，加上Dior Men創作總監Kim Jones不下一次穿著Miu Miu服裝出席公開場合以及在時裝騷謝幕，Miu Miu才開始受到時裝界追捧，去年秋冬季系列人氣更達至頂峰，全因為Miu Miu聰明地利用了大logo設計來俘擄消費者，一件平平無奇價值2萬多元的hoodie被搶購一空，就是因為一個Miu Miu logo。而這些設計都是出自Miuccia Prada手筆，Miuccia Prada既是創作總監，更加是Prada Group的老闆娘，其創作能力、視野及工作能力都得到時裝界認可。再者能夠在Prada Group左右任何決策的亦只有她和丈夫Patrizio Bertelli，所以正確來說，Miu Miu的功臣並非Benedetta Petruzzo，而是Miuccia Prada，Benedetta Petruzzo成功上位，只是時勢造英雄，剛巧在這時期入職Miu Miu而受惠。

不過據悉Benedetta Petruzzo都是一名工作狂，或許LVMH是欣賞她這方面的能幹而挖角，但若是因為Miu Miu的強勁業績而賞識她，恐怕這次Dior的如意算盤未必打得響，因為效力品牌8年的Maria Grazia Chiuri已經出現創作疲態，甚至有不少批評她近年的設計沒有新意，所以Dior只能穩定發展，要再突破另一高峰似乎是不太可能。其實不只是Miu Miu和Dior，所有時裝品牌都一樣，左右大局的從來都是設計師，而非甚麼行政總裁或營運總監，設計師的設計不像樣，誰來擔任總裁都不可以改變命運，過往歷史早有例子證明，要不然，Burberry又怎會弄得今日如斯田地。