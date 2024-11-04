Schiaparelli和Phoebe Philo終於要進軍亞洲市場？面向全世界的品牌才會得以成功？

法國品牌Schiaparelli早前揀選了上海恆隆廣場作為首間亞洲pop-up store據點，消息迅速在小紅書散播，不少粉絲都紛紛趕及11月6日結束前去朝聖。不過對Schiaparelli產品設計熟悉的人應知道他們的零售價非常昂貴，定位已經貼近Chanel，最便宜入門產品的耳環和胸針也要1100歐元，再加上近一年內地經濟急速放緩，相信去朝聖的人多，但真正光顧的人並不多。雖然國內有不少女富豪及富二代，但Schiaparelli的產品設計對她們來說始終是很小眾，遠不及Chanel和Dior的商業化和可穿性，加上文化差異，中國女性消費者始終不及外國女性思想前衛，所以中國消費者佔Schiaparelli的比率依然很少，亦解釋了為甚麼Schiaparelli一直以來不進軍中國市場。不過我相信今次他們在上海開pop-up store，明顯是想試水溫，看反應再決定會否正式在國內開店。

Schiaparelli隸屬意大利Tod’s集團，但Tod’s集團並沒有以旗下品牌的商業經營模式去營運Schiaparelli，在品牌改革初期，想購買的人只能親身到巴黎總壇預約，並不接受walk-in客人，加上價格定位，很快便塑造出一個高人一等的氣派。他們營商手法雖然非常低調，但因為產品設計太過出色，人氣不斷上升，隨後亦相繼在倫敦、紐約、洛杉磯和達拉斯開設了專門店，同時亦開設了官方網店，不過官網只有很少量貨品可以直接落單購買，其他都要透過網上表格去聯絡客服。他們甚至不做wholesale，就算是連卡佛和JOYCE敲門都被拒諸門外，相當有氣焰。

但再有態度的時裝品牌也要吃飯，正如去年9月面世的Phoebe Philo都十分有態度，系列只限於官方網店發售，而且只限配送到北美、英國及歐洲，令一眾身處亞洲的粉絲們心癢癢。不過未知是否定價過高，在第一波系列公開發售之後，品牌聲勢隨著討論度減少而急轉直下。相反其競爭對手The Row不但沒有被Phoebe Philo威脅到，人氣更不跌反升，於較早前更在巴黎開設了首間旗艦店，在社交媒體的討論度比Phoebe Philo有過之而不及。不知Phoebe Philo品牌高層是早有計劃，抑或是受到銷售壓力所致，在較早前他們終於宣佈所有產品於11月可配送至香港、日本、新加坡、南韓及澳洲，更罕有地拓展wholesale業務，於10月26日正式在日本銀座Dover Street Market及新宿伊勢丹發售，緊隨其後米蘭著名買手店10 Corso Como、巴黎及倫敦的Dover Street Market、洛杉磯的Maxfield和Neiman Marcus、悉尼買手店Parlour X以及韓國著名百貨店Shinsegae都會發售Phoebe Philo，可見Phoebe Philo終於發力要跟The Row一較高下。

這證明了一點，再有態度的時裝品牌始終都是一門生意，理想與現實永遠都是不能並存，因為市場才是操控者，只有面向全世界的品牌才會得以成功，再清高要與世隔絕的品牌，終有一天會自討苦吃。