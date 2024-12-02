街頭時尚已逐漸被離棄？內地潮流界變天：知性簡約風成主流！

奢侈品零售在中國市場一直處於亢奮狀況，不過隨著內地經濟下滑及失業率問題，國際品牌在中國市場的擴展步伐亦相應緩慢下來。雖然內地仍不乏有消費能力的富人，但中產階級及年輕族群始終是佔大比數，他們的消費喜好才是主導整個中國時尚零售業發展。而潮流世界變化萬千，曾經街頭時尚可謂稱霸中國時尚圈，Supreme、Off-White、We11done、Stone Island、Fear of God、Balenciaga和Yeezy的服飾在內地人氣火紅，但經歷時間洗禮，今日除了Balenciaga仍保持一定人氣之外，其它街牌已經風光不再。Supreme被VF Corporation賤賣，Off-White全線關閉內地專門店，種種跡象顯示「設計廉價」的街頭時尚在中國潮流界已漸漸被離棄。

如果有留意小紅書的人都知道，現時討論熱度最高的時裝品牌，除了Prada和Miu Miu之外，就是The Row。以低調奢華的簡約風格在時裝界叱吒風雲的The Row，不但取代了昔日Celine在時裝人心目中位置，就連Phoebe Philo剛推出的個人品牌都不能匹敵。雖然現時The Row在內地並沒有專門店，但在百貨店連卡佛、B1ock和棟梁之家這些著名買手店也可以買得到，而早前The Row和B1ock合作在深圳萬象城更開了快閃店，The Row的名氣與日俱增，加上小紅書各大網紅的推波助瀾，穿著The Row已經變成了品味象徵。而另一法國品牌Lemaire近年亦成為內地年輕一代新寵兒，早前Lemaire在成都太古里更開設了中國首間專門店，吸引不少年輕人去潮聖。走法式簡約主義的Lemaire和The Row風格相似，而他們在國內時尚圈引起的追捧熱潮，亦間接令到其他同類型品牌在國內冒起，就好似以Lemaire和The Row為創作藍本的國內女裝品牌Yearly Plan，自2019年於廣州成立以來便迅速擴張，先後於南京、成都、上海、重慶、西安等大城市開設專門店，上個月在深圳萬象天地再開設分店。因為其廣告形象、店舖裝潢及服飾設計都有一種知性品味，加上售價親民，所以被內地網民視為中國版Lemaire，同時被喻為新一浪國潮品牌代表。

因為Yearly Plan在市場成功突圍，國內另一以The Row為藍本的女裝品牌AW PROJECT亦在今年迅速冒起，短短一年時間已經先後在上海恆隆廣場、上海太古里、北京SKP、深圳萬象天地及萬象城開了專門店。眾所周知The Row價格昂貴，並非一般中產及年輕人能夠負擔得起，而Yearly Plan和AW Project明顯是看準了這個市場需要，希望以優質及親民售價吸納消費者。還有來自瑞典著名時裝網紅Elin Kling創辦的品牌Toteme，近兩年在國內忽然走紅，先後在上海、成都、杭州、南京及深圳開店，而無獨有偶，Toteme都是走北歐簡約風。另外來自韓國的時裝品牌RECTO，因為風格與Phoebe Philo設計非常相似，加上質量好及售價合理，所以在內地買手店都頗受歡迎。簡約風潮在內地不斷蔓延，證明國內的時裝潮流已經變天，大家已經厭倦沒有內涵的庸俗時裝，在The Row及Lemaire身上學會甚麼才是真正歷久不衰的品味。從另一層面看，中國消費者品味提升，對中國社會及文化潮流發展來說，亦絕對是一件好事，因為總比他們一身俗氣的Louis Vuitton或Balenciaga更令人賞心悅目吧。