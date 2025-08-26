從Urban Revivo到觀夏：內地時尚生活品牌相繼攻港，會水土不服嗎？

內地餐飲品牌大舉進軍香港開店已經不是新聞，但有很多人都認為這只是一個過渡性風潮，熱潮一過必定會遇上水土不服而敗走香港市場。的確，在今年有不少內地餐飲品牌於香港開設的餐廳相繼結業，原因都不外乎是香港食品定價與深圳相差甚距，其次就是食品安全憂慮。

不過一雞死一雞鳴，依然有很多過江龍南下進軍香港。本來以為只有餐飲業界受到衝擊，但原來連內地時尚生活亦已經不動聲色入侵香港零售市場，早前我經過銅鑼灣恩平道街口人流最旺位置，就看到北京香氛品牌觀夏（To Summer）在街口最當眼舖位圍了板正在裝修，我是有點驚訝，因為萬料不到連這個國產香水品牌也會攻港。

相信有很多香港人都未聽過「觀夏」這個品牌名字，但其實觀夏在內地一線城市都已經有相當知名度，尤其是上海，其人氣就等同韓國年輕人對韓國香氛品牌Tamburins的鍾愛程度。來自北京的觀夏成立於2018年，由內地前電商高管、前資深雜誌編輯及韓裔設計師共同創立，他們以東方植物香為定位，產品包裝設計著重優雅細緻的中國傳統文化，其位於北京、上海及深圳的店舖裝潢不但充滿建築及設計美學，更模仿Aesop將每一間分店的室內裝潢都不會重複，單單是這個Brand image已經令不少內地消費者趨之若鶩，再加上其香水味道獨特，定價合理，所以很快就在內地走紅，更得到資本垂青及天使輪融資。

雖然觀夏這個香氛品牌在內地已經有相當知名度，但他們規模始終屬於中小企，理論上從過往歷史分析，有本事進軍香港市場的中國服飾時尚品牌都是在中國有相當規模的零售業務，最為熟悉當然是運動品牌李寧，他們早於2009年進軍香港在尖沙嘴金馬倫道開店，雖然2012年他們決定撤出香港市場，但經歷十年品牌形象重建，李寧於2022年再度回歸在尖沙咀新港中心開設旗艦店。

另一中國服裝品牌巨頭江南布衣旗下兩大品牌JNBY及速寫（CROQUIS），亦早於2017年南下進駐尖沙咀K11 Art Mall開設首間香港分店，雖然該店只營運了三年便結業，但江南布衣於2023年重整旗鼓再度重返K11開設一間名為JIANGNANBUYI+的品牌綜合店，顧名思義就是匯集他們旗下三大品牌JNBY、速寫及LESS。同樣於2017年進軍香港的內地時裝品牌MO&Co，隸屬EPO時尚集團，當年因為品牌請來國際超模做廣告代言加上服飾設計時尚前衛，所以在國內迅速冒起，就連連卡佛百貨也爭相代理。高峰時期MO&Co在港擁有14間分店，但2019因為社會運動及經濟環境動盪，決定全面撤出香港，至今仍未重返香港市場。而在內地有中國Zara之稱的中國服裝巨頭Urban Revivo，於今年5月亦進軍香港落戶海港城。

不過自從杭州品牌西町村屋在去年殺入香港開店，整個零售戰略佈局便開始轉變，我相信最大原因是香港商舖租金不斷大幅下調，吸引了一些在內地規模不大但擁有知名度的品牌南下攻港，而北京香氛品牌觀夏就正正是這個環境因素下才可以成功攻港。

雖然我在較早前都買過一支國產香水，不過崇尚名牌的香港人一向只會購買歐美大品牌香水，會否接受一個他們不熟悉的國內香水品牌，這點我仍有所保留。不過香港沒有增值稅，加上匯率，某程度在香港購買內地品牌產品，如果零售價相同，以港幣購買當然更便宜，這是國產時尚品牌攻港的唯一價格優勢。你可能不會在乎這些價格差距，但我相信，今日來港的國產品牌已經不再是單純主攻香港人，當香港現在一街都是講普通話的內地人，對這些國產品牌而言，香港也只不過是中國一個城市而已。