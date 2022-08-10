日本時尚大師三宅一生離世：回顧Issey Miyake的「普世著裝」及「不會被摧毀」的時裝理念！

2022年8月9日，稱霸時尚界的日本知名設計師三宅一生Issey Miyake因癌症逝世，享年84歲，相信時尚界的朋友聽到這個消息後，都會覺得婉惜吧。這位以解構美學聞名的設計師，不僅讓世人認識到日本時尚界的實力，也轟動當時尚界、與山本耀司、川久保玲並稱為「日本時尚三傑」，創造出不少傳奇。

三宅一生於1938年出生在廣島縣，童年時經歷廣島原子彈爆炸，長大後也不想別人提起，畢業於東京多摩美術大學。不過三宅一生並不是一開始就想成為時裝設計師，兒時，他曾夢想成為舞者或運動員，但因核爆事件所帶來的傷害，他的想法也產生了變化，最後被服裝設計所深深吸引，希望創造出「不會被摧毀」的事物。1965年，三宅一生移居巴黎，在 Guy Laroche 和 Hubert de Givenchy 底下工作，並負責高級時裝設計，不過，他不想只為有錢人服務，而是希望能夠創造出大眾平民都能穿的「普世著裝」，帶給人快樂的感覺。於是他回到東京，推出同名品牌，在 1970 年代的國際上替日本設計師打開一道大門！

衣服應該合身舒適，不能太緊，這樣你就有移動的空間和自由的思考。— 三宅一生

三宅一生讀平面設計出身，特別喜歡研究身體線條、面料、剪裁，以「一塊布」（A Piece of Cloth）剪裁哲學著稱於時尚圈，從一條線開始、織出一件完整的服裝，由平面到三維立體，探討衣服面料與身體空間的關係。他尤其喜歡舒適的服裝，所以埋首研究，並在1980年成功研發出「一生褶（Pleats Please）」，製造出永不會起皺摺、不需熨的衣服，可水洗、便攜，美學與功能性兼具，作為日本當代指標時裝設計師，當之無愧。

除此之外，三宅一生曾為Steve Jobs設計了100件黑色高領上衣，據說這些衣服原先是為蘋果員工訂製；還有那廣為人知的經典三角形包Bao Bao，用上不同排列組合的三角形製成，完美展現三宅一生品牌的解構DNA，更成為當年時尚潮人必備的IT Bag。