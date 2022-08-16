紅了將近40年的女王！盤點Meryl Streep 5大經典時尚電影造型，細味她在銀幕上綻放的光芒

自從看過《The Bridges of Madison County》後，影后Meryl Streep 在我心中一直佔有很微妙的位置。除了驚嘆她年青時的演技已經如此出眾，她的每套作品，好像都能成為經典。作為曾經21次入圍奥斯卡、3度封后、「本世紀最偉大女演員」等，Meryl Streep紅了將近40年。但巨星的光環背後，卻也不少辛酸經歷，如被導演德斯汀荷夫曼、演員積尼高遜性騷擾、還有片酬過低等……儘管如此，Meryl Streep在私底下平凡而低調；但在銀幕上，總是綻放不一樣的光芒，今次就和大家集中看看她在每部經典電影中的時尚造型！

《Sophie's Choice》

這部於1982年上映、以倒敘手法回顧女主角傳奇一生的電影，讓Meryl Streep奪得金球獎和奧斯卡雙影后。電影背景預設為1947年，講述母親對孩子的愛、當中更包括男女間的情感。服裝方面以復古為主，當中用了大量蕾絲、荷葉邊，突顯衣領設計，再配搭西裝外套，讓人立刻代入那個時期，高雅迷人。

《The Devil Wears Prada》

正當大家都將重點放在Anna Hathaway身上時，作為時尚女魔頭的Miranda Priestly，由Meryl Streep飾演，簡直是活靈活現，時尚又霸氣的印象表露無遺，雖然當時沒有大牌設計師願意亮相在此部電影中，造型團隊要費盡心思，例如那件心型領落肩禮服、皮草披肩、條紋西裝外套……都讓女魔頭散發出強大氣場，讓人難以忘懷。

《Mamma Mia》

這部可算是我最喜歡的電影之一，也使觀眾看見Meryl Streep能唱能跳的一面。你會驚嘆歲月在Meryl Streep面上竟不留太大痕跡，衣著風格則偏向波西米亞，展現舒適隨性氛圍，再配合充滿迷人風情的小島，值得讓人一看再看。

《Julie & Julia》

電影中Meryl Streep飾演美國知名廚師兼作家Julia Child，背景是50年代的美國，花樣的襯衫與長裙、腰間招牌擦手巾、珍珠短項鍊與耳環……又呈現出另一番復古風味，再配戴一頂禮帽，更顯高雅，是事業女性的象徵。

《The Iron Lady》

從平民演到英國女首相，透過Meryl Streep的詮釋下，更具生動魅力，這是一個關於Margaret Hilda Roberts的故事，衣著方面是多套套裝作為主打，並用上大量沈穩色調，營造女強人感覺；再加上出席不同場合時會配戴各樣頭飾、珠寶，豐富造型層次。最後這部電影也讓她再度奪得奧斯卡獎項。