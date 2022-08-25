Hermes、Chanel、Dior、Fendi也難以抵擋Mini Bag的魅力？細數2022年必入手的小廢包！

近年各大品牌紛紛推出的手袋，體型都愈變愈小，這個熱潮恐怕有增無減，一直深受時尚潮人喜愛。我自己在幾年前入手Jacquemus的迷你小袋子後，依舊非常喜愛，近這兩年更忍不住添置了更多的「小廢包」，當中的可愛魅力實在難以抵擋呀！一般人可能認為容量極度有限的「小廢包」與實用性完全沾不上邊，實在是不能帶上街、也不方便，但時尚潮人只會當成是穿搭配件，除了能為整個造型帶來層次感外，更能成為時尚討論焦點！讓我們一起探索吧！

Mini Bag 地位舉足輕重，最近就連蘇富比也開始拍賣Chanel迷你手袋，據說有研究指出，喜歡揹小廢包的人，代表熱愛自由、較少煩惱，是種身份象徵！也不知這個說法如何統計出來，反正會讓心情變好倒是真的！2022年有幾款必入手的小廢包，看看哪款能成功擄獲你的心吧！

#1 Fendi Mini Sunshine Shopper

這個算是眾多Mini Bag中比較實用的一款！Fendi 向來以用料優質與實用著稱，Mini Sunshine Shopper共有多種款色選擇，搭配熱印「FENDI ROMA」和玳瑁效果的堅硬塑膠玻璃手柄t和可拆卸肩帶，設計精緻又百搭，足以應付不同的場合。

#2 Micro Lady Dior

讓人難以抗拒的Lady Dior包包，換成迷你版更是讓人垂涎欲滴！加上Blackpink Jisoo前陣子拎著迷你Lady Dior包包的自拍照，更掀起一股力量，讓人好想跟隨！Micro Lady Dior連手機也放不下，但卻是極緻可愛，能點亮你整個造型。

#3 Chanel Mini Bowling Bag

要數到最具保值潛力的mini bag，一定非Chanel莫屬，而且非常難買到！而且他們開始仿效Hermes的配貨潛規則，除非是VIP或是熟客，否則一袋難求，不容易買得到！而且強烈推介選擇鮮豔顏色，可以點綴個人造型，讓簡約穿搭瞬間變得時尚感UP！

#4 Hermes Mini Lindy

入坑了的姐妹應該跟我一樣無法自拔！除了經典的BKC外，Mini Bag在最近也是非常搶手！Mini Lindy、Mini Bolide、Mini Kelly……都非常難買得到！但Mini Lindy可以算是容量最大的，也比較實用，用過後絕對會讓人愛不釋手！