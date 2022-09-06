1950年代的時尚優雅典範！重溫經典電影《捉賊記》，細數Grace Kelly的5個經典造型

昨晚又重溫了Hitchcock的經典電影《捉賊記》，由Cary Grant 與Grace Kelly主演，真在值得讓人再三回味，這也是Hitchcock我們帶來無窮時尚靈感。

這部電影的時裝設計師是Edith Head，作為荷里活黃金時代最著名的時裝設計師之一，她曾打造過的電影包括《龍鳳配》、《羅馬假日》、《蒂凡尼的早餐》、《甜姐兒》……經典作品多不勝數，而與Grace Kelly 更曾多次合作，互相欣賞，兩人是親密的朋友。

讓我們一起看看《捉賊記》裏Grace Kelly的5套經典服裝，保證能讓人留下深刻印象，每套都是1950年代時尚的優雅典範。

首先出場的是鵝黃色露背連身泳衣，也是Grace Kelly 甫一出場的首個造型，架上一副貓眼太陽眼鏡，配以一頭金髮，帶點神秘又迷離的感覺，向上翹起的設計性感而且具有魅惑力，在海灘上曬太陽，像拍攝海報般，讓人可望而不可即。

然後是純白的雪紡禮服，上面沒有釘珠亮片或繡花裝飾，簡約典雅，胸前只有交叉壓褶紋，裙擺飄逸，亮滿著仙氣，顯得份外高貴， 再加上鑽石項鍊和耳環，女人味十足。

再來是藍色希臘風雪紡禮服，更符合Grace Kelly 「冰美人」的形象，給人若即若離的感覺，即使沒有佩戴珠寶，也隱隱散發出迷人高雅的氣質，古典美麗。

最使我印象深刻的，是那套黑色泳裝及白色裙子，在今天看來依舊非常時尚，黑與白的組合形成強烈對比，再配戴一頂寬邊帽，根本就像在走CatWalk，時尚感十足。

最後也是我最喜歡的一套：金色蓬蓬裙配金色假髮，在蔚藍海岸的一場華麗化妝舞會上，所有演員都換上Marie Antoinette時代的造型，非常浮誇，一襲金色蓬蓬裙、再配以金色手套、金色假髮，也是史上最貴禮服之一，唯有像女皇般的Grace Kelly才能駕馭。