Timeless elegance：英女王的穿衣時尚，猶如她色彩斑斕的五味人生

英女皇伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於上星期逝世，享年96歲，是英國史上最長壽的君王，在位時間也最久，大家除了懷緬、回顧她精彩多姿的人生外，英女王的時尚也足以教人刻骨銘心。在每個公開場合的穿搭中，一直備受注目，七彩的裝扮形成鮮活可見的形象，深深地烙印在大家的心中。

在女王的時尚歷史中，你不可不認識兩個人： Norman Hartnell 和 Hardy Amies，前者主要是負責晚裝和禮服，其風格奢華，女王於1947 年的結婚禮服和1953 年的加冕禮服，就是出自他手，據說加冕禮服從設計到製作耗時八個月，是最優秀的皇室裁縫師。而Hardy Amies則是Norman Hartnell 的接班人，由50年代開始，主要負責女王的日常穿著，奠定了往後色彩多變的繽紛形象，對全球時尚影響重大。

「我必須被看見，才能被相信」

在歷史上，英女皇伊利沙伯二世70年來不斷改革王室形象；在穿衣風格上，她的面貌也讓人印象深刻，往往能成為話題焦點。每次出駕時也會穿著鮮豔的套裝，據英國媒體報導，女王的衣服都會安排一個名字、並輸入電腦系統作整理登記，讓工作人員得以避免重覆穿著，更有「Rainbow Queen」的稱號。而美國時尚雜誌《Vogue》也曾以女王服裝為主題，把她一年內的衣著編成圖表，宛如一個「行走調色盤」，讓人眼花撩亂。其中女王最愛的顏色原來是藍色，佔了幾乎三分一，另外黃、粉紅、綠色也十分常見。就算下雨天出席活動時，女皇也會選透明雨傘配搭，以確保不遮擋面容。

而女王最愛的手袋品牌自然是英國皮具品牌 Launer。這個品牌自1968 年起便進入英國王室，奢華經典，此後近 50 年，都成為女皇專寵，據說收藏已達200個！還有不可不提的帽子，是造型的必備元素，亮眼非常，據悉女皇的帽子收藏達 5000 多頂，非常驚人。還有少不免的百年的皇室珠寶，極盡珍貴，從皇冠、項鏈到耳環、戒指，但只有 brooch 是必帶之物，盡顯身份象徵。她的永恆和經典，將永遠留在人們心中。