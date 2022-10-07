巴黎春夏時裝週2023：Bella Hadid的噴槍洋裝、Loewe的巨型紅鶴花，四大最高關注度的時尚品牌

作為四大時裝週壓軸的巴黎時裝週，近日正在火熱地舉行中，有點重回往日百家爭鳴的盛世感覺，不少好友都親身前往秀場觀看，實在讓人羨慕！各大品牌依舊施展渾身解數，讓人引首期盼，Dior、Saint Laurent、Balenciaga、Louis Vuitton等都非常地出色，但要數到最惹人注目的火熱品牌，非以下幾個莫屬！

#1 Coperni

這個由Sébastien Meyer與Arnaud Vaillant創立的品牌可謂穩佔人氣度第一位！兩位設計師以《駭客任務》為靈感，創造神秘又高冷的風格，把Y2K美學推行到底！而當中有一段讓人瘋傳的影片，就是在伸展台上、與科學家Manel Torres合作，直接用噴槍為壓軸走秀的Bella Hadid「製作」一件洋裝，彷如在看一幕科幻電影片段，讓人驚喜萬分，非常超現實，充滿個性，也因此引來話題不絕。

#2 Valentino

Valentino 2023春夏系列以「Unboxing」為主軸，由設計師Pierpaolo Piccioli帶來最新設計，概念是解放束縛，讓時尚回歸自然！除掉過去的太多花巧，Valentino不再少女浪漫、取而代之的是把精巧胸衣化成舒適背心、紗裙轉為日常運動服、複雜線條轉成簡約剪裁，誓要捨棄過往，種新建立自由純粹的形象，我們大概都看到當中的蛻變。

#3 Loewe

讓人感覺美到窒息大概只有Loewe的Show，一株巨型紅鶴花屹立在秀場之上，以此作為整個系列的開端及伸延。JW Anderson這次為大家呈現情慾之美，從肉體到靈性，透過紅鶴花的豔麗以及特殊構造，大膽又狂野，並在剪裁、線條和材質加以處理，給人無與倫比的張力，創造出僅屬於Loewe的浪漫花園，非常浮誇。

#4 Miu Miu

Miuccia Prada把這次的重點放在探討時尚的意義上，引來深遠的思考，所以是次系列「實穿性」非常高，以低彩度、深色調貫穿全場，更少有地用上尼龍、棉質的材料，將Miu Miu 改頭換面，更可與自己衣櫃裏的其他單品相互混搭，給人耳目一新的感覺。