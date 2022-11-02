到底是小廢包大行其道，還是加大碼Maxi Shopping Bag稱霸？4款2023年必入手的時尚IT Bag！

踏入秋天的月份，換季了，心情也變得份外輕鬆！明天即將開始為期三星期的旅程，難得可以出外走走，除了吃喝玩樂，其中一個目的就是要盡情購物！而在2023時尚潮流之中，受Y2K風潮影響，一眾時裝品牌以及KOL們都推行不同款式的IT Bag，以不同方式詮釋手袋美學，到底小廢包繼續大行其道、還是加大碼Maxi Shopping Bag稱霸？當中一定有能讓你心動的包包，立即看看以下選單吧！

2023必入手之一：Chanel - Chanel 22 Mini

在剛過不久的Chanel時裝周中，以電影《去年在馬倫巴》為靈感，推出一系列充滿電影感的系列作品，神秘迷人。當然Chanel 手袋一向都是大家爭相入手的目標，而2023你不得不留意的，便是Chanel 22 手袋迷你版！原來的Chanel 22對我來說不太吸引，因為對於身型嬌小的女士，未必是個好選擇，但化身成迷你版就完全不同了，除保留經典格紋和皮穿鍊設計外、更巧妙地為袋款增添珍珠鏈設計，優雅別緻、有股致命吸引力，定要把它帶回家！

2023必入手之二：Bottega Veneta – Sardine

極簡路線的Bottega Veneta是否在明年也深得你心？在在2022/23時裝系列之中，「Sardine」橫空出世，如藝術品般，把經典的編織手袋改成半月形，加以金屬手把，呈現出強烈的對比，突顯編織皮革的工藝美，隨性得來不失貴氣，受到各界名人KOL追捧，迅即成為主打款，讓人眼前一亮。

2023必入手之三：Fendi – Baguette

Fendi為了慶祝經典包款Baguette誕生25週年，不久前在紐約舉行了Fendi Baguette大秀，首當其衝的便是與Sarah Jessica Parker 的聯乘！手袋推出不同顏色，再以亮片作點綴，保證你可以配襯不同場合！絕對不能錯過！

2023必入手之四：Prada - Prada Triangle

不知怎地近這幾年時尚迷都超愛Prada！而最新推出的Prada Triangle 三角形手袋既經典又復古，是皇牌無疑！今季更加入了新的元素，把手袋一開為二，實用性更高！那三角形彷佛有股神秘魅力，統統都要把它們收入衣櫥！