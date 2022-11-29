愈是表現出不經意的時尚態度，愈能呼應Y2K？盤點5大元素，輕易穿出Y2K Total Look！

聽說潮流20年就會回歸一次，而千禧年正是Y2K大行其道的時代，喇叭褲、Cyber風，Britney Spears、Kim K、Paris Hilton具代表性的衣著，還有天鵝絨Juicy Couture……生在那個年代的朋友們，是不是很有熟悉的感覺？

之前寫了一篇輕輕談及Y2K時尚的文章，但隨著潮流趨勢，這股氣流似乎愈演愈烈，一發不可收拾！就在2022春夏季開始時，Y2K千禧風已強勢回歸，當中有五大元素，是不可或缺的。首先，Y2K穿搭最大的辨識指標就是短版上衣，因此，露腰是必須的！當年，科網文化令時尚界忘記timeless和優雅，於是決定癲覆傳統，穿上剪得短短衣服走上T台的品牌模特兒大有人在，John Galliano就是最佳代表！如今亦不難發現Gigi、Bella Hadid、Jenners以及一眾Z世代潮女都以Y2K 形象示人。

Y2K穿搭的第二大特色，就是一整套運動裝！回想當年，滿街到機場都是Juicy Couture，如今「成套」運動裝再度重現眼前，除了充滿個人風格外，實在也非常方便，最適合穿搭懶鬼，愈是表現出不經意的時尚態度，愈能呼應Y2K時尚。

第三大特色就是紅了三年的腋下包 Baguette Bag！如果要選一個最具代表性的單品，非它莫屬！再換成不同材質，那才叫突顯個性！

第四大特色是開放型針織衫 Tie Front Tops。Jacquemus已把這做到極致，僅在胸前做一個小開扣，剪裁是遊走遐想邊緣的開放型針織衫，帶給別人無限幻想！

最後是大寬褲 Wide Pants，要有多闊有多闊，反正這就是時尚！英國小天后Dua Lipa可謂最佳範本，再隨興配搭短版上衣、棒球帽、腋下包、厚底休閒鞋，Y2K Total Look 達成！

在2023年，你必須留意MiuMiu和Fendi，它們都把Y2K時尚進行到底，賦予這個文化全新的生命，尤其是Fendi，向1996 年到 2002 年的時尚致敬，在本秀場上，湧現大量露腰針織衫、低腰褲、厚底鞋，你準備好了嗎？