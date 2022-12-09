久違的純愛日劇《First Love》：初戀女生的範本、水原希子接班人，從三位女角色中尋找時尚靈感

不知是否太久沒看過純愛日劇，上個世紀的經典不可磨滅，直到《First Love》上架Netflix！其實看到預告片時已很激動、心中滿懷期待，用了幾晚的時間把它看完，每個畫面都拍得超級唯美，如詩如畫，讓人有種找回過去那個自己的感覺，當然少不了宇多田光的歌曲，更是讓人感動萬分。這部由滿島光、佐藤健攜手合作的全新日劇《First Love》，講述青春時代的青澀愛情、直至20年後在人生交叉口的再次相遇，男女主角的命運不如預期，更探討人生、夢想、親情等各個層面，每幕都勾起大家的初戀回憶，當中的苦甜酸，是恰到好處。而這次想重點寫寫三位女角色，每位都擁有不同個性、氣質非凡，可能會為大家帶來一點時尚靈感。

第一位當然是滿島光！被譽為日本最有氣質的天才女優，出道至今20多年，從《愛的曝光》走到現在，都是非常有個性的演員！這次在劇中以一頭清爽短髮示人，配搭水靈靈的眼睛，加上帶點神秘感的低調形象、靈動氣質在日本藝能界有如清泉般的存在，在今年更為Gucci走秀，散發出獨特個人魅力，讓人可望而不可即！除了佐藤健外，未來更會與木村拓哉合作，讓人倍感期待！

另一位就是八木莉可子！她可以說是初戀女生的範本吧！一頭烏黑亮麗的飄逸長髮、白哲、濃眉大眼，就是鄰家女孩模樣，大家看過她的演出後都非常欣賞，被喻為水原希子接班人！這位美少女原來就是當年那個「寶礦力女孩」，到如今已成為國民初戀，曾是雜誌《Seventeen》的專屬模特、更是不少品牌灸手可熱的模特兒，相信以後在日本時尚和電影界都不難發現她的身影！

最後一位是山田葵，在劇中她飾演追夢舞蹈家小詩，不如不知道，她是東京奧運閉幕獨舞者！現實的她熱愛時尚，也喜歡穿著大膽浮誇的服飾，從小學時光她已會買《Vogue》雜誌並穿上母親的衣服拍照，她以「舞者、模特兒與表達者」的身份自居，非常破格，在此後，她追求實驗性濃厚的大膽風格，漸漸成為時尚界寵兒，Stella McCartney、Fred Perry、Gucci 等品牌都曾與之合作，帶來多重視覺震撼。

《First Love》真的拍得超唯美，每個場景都像藝術品般，這都要歸功於攝影師濱田英明！一部好作品實在有太多地方值得欣賞，除了劇情，其實還有很多極具心思的細節，何不放慢腳步，好好細味一番？