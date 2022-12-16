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16/12/2022

Pantone 2023 代表色出爐！既叛逆又充滿個人色彩的Viva Magenta，從髮色、時尚配飾駕馭它！

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　每個年度總會很期待Pantone的公佈，作為世界色彩權威機構、由多位知名及專業人士經過多番搜集，才得以定出來的年度色，讓人倍感期待，也讓時尚界有很大參考價值！而Pantone 最近終於公布了 2023 年年度流行色 “Color of the Year 2023”，就是 18-1750 Viva Magenta！像火紅般熱幟的紫羅蘭調，充滿活力，給人振奮的力量，大概是疫後大家都有種重生的感覺，壓抑多時的情緒將轉化成突破，既叛逆又充滿個人色彩，讓我們一起來研究看看！

 

 

　　Viva Magenta作為年度流行色，作為Total Look 固然是大膽又自信的示範、但穿到一身艷紅未必人人都能承載得到，所以從妝容、時尚配飾入手就最好不過！比如染一頭Viva Magenta的髮色，也足夠表現個性，就像日本Twins時尚達人 Aya Amiaya 與 Ami Amiaya 那般，型格非常，輕易地成為眾人焦點。

 

 

　　而各大品牌的手袋，也紛紛推出了鮮艷的火紅顏色，比如Loewe最新限量系列，就以此為主調、並且加上陶瓷小兔子吊飾，玩味得來讓人眼前一亮！Chanel的19 Bag也推出了全新洋紅色，加以金、銀拼接的皮穿鍊格外經典、用來迎接新一年最好不過，好想把它帶點家！

 

 

　　還有Celine的Triomphe Bag，今年明年都肯定會如往常般火熱，但是否厭倦了黑色？不妨試試它們最新的Viva Magenta，滲滿濃濃的法式浪漫風情，是小資女孩必入手的IT Bag，讓人難以抗拒！

 

 

　　除了這個顏色外，其實Pantone還公佈了十多種來年最火熱的顏色，大家不妨好好研究一下，穿上繽紛的色調會讓人心情變好，絕對能給我們前進和擁抱新願景的勇氣呢！

 

 

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