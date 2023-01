沒有最浮誇，只有更浮誇！《璀璨帝國：紐約篇》的奢華時尚，又有甚麼新火花？

說到時尚,當然少不了香港知名時裝造型師Tina Leung,也是一名KOL。她幾年前從香港搬到紐約發展時尚事業,一直為自己熱愛的時裝打拼、曾為《Sex and the City》擔任造型團隊,更被選為全球最佳30位造型師,大型時裝秀都少不了她的影子,在Tina身上可以學到很多穿搭技巧、不乏當季流行的元素,配襯得宜,也不會過份用力,她也與設計師Phillip Lim等人關係友好,事事親力親為,展露比較真實的一面,所以全劇我最喜歡的就是她!

