Functional and fashionable！5個必入手的時尚小背包，為整體造型打造隨性優雅感

最近不知道怎麼回事，迷上了小背包。一個兼具時尚和實用性的背包，不僅能打造悠閒的造型，也方便在郊遊或旅行時攜帶，實用性高之餘，還能點綴整體造型，讓人愛不釋手！隨著多個時尚品牌陸續推出不同款式的背包，以下為大家精選了5個必入手的時尚品牌，相信你一定能找到心中所愛。



#1 Prada Re-Nylon Backpack



自從旅行時經過專門店看到這款背包後，就覺得非常吸引人！它採用從海洋回收的塑料材料製成的「再生尼龍」，看似平凡卻非常輕巧，再加上金屬小細節，兼具功能性和時尚魅力。此外，小背包綴以Saffiano 皮革細節和三角標誌鐵牌，而可調校的肩帶和揭蓋搭扣的設計十分人性化，最小的尺寸是筆者旅行的必備！





#2 Mini Dior Backpack/ Dior Rider Backpack



優雅的你，筆者推薦Dior的兩款 Mini Dior Backpack！背包以菱格和 Dior Oblique 圖案等品牌元素為設計，並搭配極具標誌性的復古金屬「CD」點綴。而這些小巧又可愛的背包既簡單又時尚，不管是皮革款，還是布質款式，都各具特色，非常適合女性搭配牛仔褲、毛衣或長裙，即使是休閒的假日也不失優雅。





#3 Louis Vuitton Montsouris Backpack



Louis Vuitton 2021 夏季系列的迷你背包，是一個不太多人發現的小寶物！品牌重新演繹1994年經典的 Montsouris 背包，採用近期大熱的 Monogram Empreinte 壓花皮革作為設計細節，重現經典；再加上復古的金色搭扣和拉鏈外袋，低調奢華，讓手雙手完全解放，絕對是時尚愛好者必入手之選！









#4 Celine Mini Backpack Folco



另一個經典之作！Celine這款背包採用了經典的 Monogram 圖騰，配以小牛皮飾邊和金色扭扣，散發出具復古氣息的質感，而Mini Size 更是小巧精緻，適合喜愛歷久不衰時尚的女性，經典之餘，更添可愛感！



#5 Chanel Duma Backpack

Chanel Duma Backpack 絕對是一包難求的經典！2022 和 2023 年共推出兩個版本，標誌性的 CC Logo 令人一見傾心，金屬皮革塑帶再加上經典菱格皮紋，絕對是百年不敗的款式，好看又保值！Small Size 自然是筆者的最愛，看到必入手！



