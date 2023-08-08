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08/08/2023

「粉紅色穿搭」席捲全球！從衣服、飾物到手袋，一探Barbie為我們帶來的時尚靈感

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　自《Barbie芭比》電影上映後，好評如潮，從故事、寓意到服裝，都成了熱搜的話題，而Margot Robbie的穿搭更是掀起了狂潮，不管是衣服、飾物，還是手袋都爆紅了，各大名人明星均換上了「粉紅色穿搭」，這股風潮引來不少話題，到底Barbie 的魔力為何這麼厲害？她又為我們帶來甚麼時尚靈感？

 

 

　　「從第一個小女孩的存在開始，就有了洋娃娃，但他們永遠只是洋娃娃。」

 

　　Barbie 芭比娃娃是盛行近半世紀的熱門玩具，相信所有女孩都不會陌生，她是我們兒時最好的玩伴，陪伴我們成長，金髮、藍眼、高挑加上不合比例的身型，總是換上各種漂亮衣服，加上華麗奢侈的時尚品味，「真人版芭比」瑪格羅比（Margot Robbie）完美地呈現出這個形象！而粉紅色亦可謂Barbie的代表顏色，現在似乎是最佳時機，可以讓一眾女生將粉色夢幻的一面盡情釋放。

 

 

　　在電影服裝設計方面，幾乎完美還原各個不同的 Barbie 造型，由曾獲奧斯卡的英國服裝設計師Jacqueline Durran操刀，她的代表作品包括《傲慢與偏見》、《贖罪》、《美女與野獸》等。在電影中，你會看到Chanel為Margot Robbie飾演的芭比製作了多套戲服，從Tweed Jacket、裙子、配飾，帽子等，此外還有多款菱格紋手袋、均由Virginie Viard設計，讓人看得賞心悅目，既配合劇情發展，也完美烘托出 Barbie 的角色性格。除此之外，Margot Robbie 在預告中有一幕穿上了黑白間條泳衣，原來是為了向世界上第一隻芭比服裝致敬，別具意義！

 

 

　　而最近只要在Google 上輸入有關 Barbie 的關鍵字，整個搜尋引擎就會炸出粉紅閃光彈，實在讓人驚喜！未看電影的，真的推介大家快入場感受一下這個熾熱的氣氛！

 

 

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