從Quiet Luxury、Balletcore到透膚感！抓緊2024春夏時尚4大趨勢，走在潮流尖端！

今年好像沒有冬天，直到昨天我還是只穿著短袖的衣服，彷彿2024春夏不久後就會到來，現在要先做好功課，了解一下明年春夏時尚潮流趨勢，逐步入手最能展現時節的穿著！

聽聞說Quiet Luxury依舊大行其道，是2024的第一個大趨勢，從紐約倫敦到米蘭巴黎，從老牌時尚到新晉設計師，無一不在暗暗追棒，極簡實用主義非常適用於生活之中，也符合大眾要求，看似無太多細節，但在質料上可以非常講究，這也正好符合喜歡簡約衣櫥的朋友。而當服裝愈趨簡單，配件的重要性就被突顯，加一個搶眼的首飾或是配件，都能提升整體造型。

第二個趨勢便是Balletcore 風潮持續燃燒，大概每個女生都有個芭蕾夢，是像櫻花般的粉紅色，加上

瑪莉珍平底鞋繼續馳騁秀場，比如在Chanel 的秀場中，都不難發現平底Mary Jane的蹤影、Tory Burch 也推出奶油白的 T 字瑪莉珍鞋、經典百搭；Fendi 與Miu Miu 也不遑多讓，紛紛推出適合日常穿著但同時仍帶有亮點美鞋，讓人少女心爆發。

再來另一個趨勢是Sheer 透膚感，各品牌都用上大量浪漫透視裸膚面料，製作出不同服裝單品，絕對是這一季時裝週設計的重點！寬鬆飄逸的設計，溫柔無比，從 Proenza Schouler 的雪紡薄紗、到 Michael Kors 的蕾絲單品，再到 Carolina Herrera 的蕾絲連衣裙，舒適優雅、性感，成功為春日平添夢幻感。

最後一個趨勢是Floral Motifs & Lace，春夏系列當然少不了以花卉為題材，我最喜愛的品牌是Zimmermann，而2024春夏系列更有不少品牌就以花朵及鏤空細節立體拼貼來演繹，部分呈現出無縫的層次立體感，讓人眼前一亮，性感得來又能增加層次感，讓春夏更顯美好。