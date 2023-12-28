Fashion
時裝延想
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

28/12/2023

極簡主義的藝術：以最簡單的裝扮，穿出永不過時的氣質

#Fashion News #Gucci #極簡主義 #極簡 #時尚 #Acne Studios #The Row #Quiet Luxury #Carolyn Bessette-Kennedy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　幾乎都忘記了簡約的時尚有多美好，在十多年前還在讀書的自己，就已經開始寫有關時裝的Blog，那時都很喜歡一些經典又不易過時的單品，像是little black dress、牛津鞋、白Tee、白襯衫等等，只需一件便可以襯出多個造型！但不知怎的，經過十多年間時尚的轉變，衣櫥也變得愈來愈花巧，幾乎都忘記初衷，更別說要實現膠囊衣櫥了。看到堆積如山的衣物，總是很想清理一下，剛巧2024春夏時尚界都在瘋行「極簡」主義、Quiet Luxury，這股經典簡約風經過潮流更迭後，終於再度回歸，讓我們一起發掘當中的細節。

 

 

　　說到經典極簡風，可以追溯到90年代，那時人們奉行 Less is More 的態度，襯衫、牛仔褲、長洋裝等大行其道，要說到最具代表性的時尚女神，非Carolyn Bessette-Kennedy 莫屬。她隨性又優雅的風格，奠定了在時尚界極簡主義的象徵地位，本來一件平凡的衣服，經過她的配搭後，總能昇華到另一境界，更掀起了細肩帶緞面洋裝的熱潮，小黑裙配上歌劇手套也是她的傑作，突顯出高貴氣質。

 

 

　　在 2024 春夏系列當中，各個品牌的大秀都換上新氣象，不論是 Gucci、Helmut Lang、The Row、 Acne Studios……都一再向我們傳遞一個重大資訊：時尚界將回歸到基本，例如 Acne Studios 推出了背心和長裙，將 90 年代基礎的黑白色調做出一點變化，搭配閃亮的露趾高跟鞋和墨鏡；而 16Arlington 則推出低胸細肩帶洋裝，尤其是The Row，都差點忘記自己有多喜歡這個品牌，總是低調而不過度宣傳，散佈著慵懶又充滿詩意的氛圍，它所提供的隨性輕鬆本身就是門藝術，更加證明了最簡單的裝扮，已能映襯內斂而高級的氣質。永不過時。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應
更多時裝延想文章

You May Also Like

#Fashion News #Gucci #極簡主義 #極簡 #時尚 #Acne Studios #The Row #Quiet Luxury #Carolyn Bessette-Kennedy
More on Fashion

放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk