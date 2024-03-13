從《繁花》看90年代上海女人的時尚：盤點辛芷蕾、唐嫣與馬伊琍於劇中，散發的萬樣風情！

再說王家衛的電視劇《繁花》，又怎能少了幾位女角色？三位最重要的代表分別是辛芷蕾、唐嫣和馬伊琍，從她們的髮型、妝容、服飾到配件都成為熱議的話題。王家衛將1990年代的上海，把十里洋場的男女們都帶到象徵著希望與腐敗的黃河路，三位女主角之中，我最喜歡由辛芷蕾飾演的李李，身為最貴飯店至真園的老闆，以華麗奢華的服裝飾品作主打；由唐嫣飾演的汪小姐，是外貿公司的外銷員，性格活潑，用上鮮豔的服飾和妝容來刻劃人物形象；至於老板娘「玲子」，則深受日本文化影響，呈現出獨特的個人風格。幾位性格氣質截然不同的她們，均象徵著九十年代上海女人的萬樣風情，讓我們以下再一一細看。

首先是由馬伊琍飾演的玲子，她在劇中從日本回到上海時，就穿了Issey Miyake的「Pleats Please」系列印花洋裝，而這個品牌正是當年90年代最火紅的代表，相當前衛，光在劇中玲子至少就換上6套不同設計及顏色的皺褶衣款，是個相當新潮的老闆娘！此外，她也愛穿PRADA和Romeo Gigli的服飾，全是當年經典的作品，利用牛仔、低調的印花展現出與眾不同的時髦個性。

由唐嫣飾演的汪小姐，非常討人喜愛，造型也十分細緻，拘謹中帶著光采，正如一朵玫瑰散發著熱情。她特別適合紅色，尤其那件DIOR的橘紅色外套、搶眼非常；又如Giorgio Armani的棕紅色包包，為造型畫龍點睛，都呈現出她活潑又外向的迷人性格。

最後，可謂是全劇最耀眼的女性——李李（辛芷蕾飾）。王家衛導演說過要把她打造成黃河路上最美麗的女人，劇中的她，曾穿Yves Salomon的皮草，幾乎換了10套，充滿霸氣；時而換上BALMAIN、DOLCE & GABANNA的洋裝，多是倒三角附肩墊剪裁，有點 Power Dressing 浮誇穿衣風格的殘影，盡顯奢華，90年代剛好非常流行大件顯眼的珠寶，每個造型都會佩戴Bulgari和Chanel的珠寶，讓氣質再度昇華！