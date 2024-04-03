2024春夏流行4大指標：散發低調性感的透膚單品、充滿春夏感的立體花朵圖案，為衣櫥增添靈感！

2024的時尚圈繼續百花齊放！春夏是我最喜歡的季節，大膽的輪廓、別出心裁的設計、更明亮的顏色……紛紛以不同形象呈現。縱觀時尚界，還是充滿各種嶄新的風格，有些流行繼續、有些則回歸90年代，形成一個循環。衣著可以展示不同角色，可根據心情改變自己的氛圍、轉換各種形象，因此，個人主義風的色彩愈加強烈，而說到2024的春夏流行趨勢，大概可以分為這四個指標！

極薄透膚單品

不難發現今季許多品牌，如Givenchy、Maison Margiela、Erdem等，均推出各式各樣極薄透膚的單品，從上衣到長裙或洋裝，都使用了能透膚的物料製作，輕薄之餘又能保持神秘感，無論日常休閒，或是派對宴會，似乎都可以加入這樣的元素，低調性感、大膽又吸睛。

立體花朵圖案

2024將花朵元素提升至另一層次，只有更浮誇！像是Rabanne、Balmain、Loewe等都採用更加仿真且立體的玫瑰與花朵元素來加入設計當中，在視覺上整具刺激感，模特兒們一個個走在T台上，晃動裙擺、是不同層次的展現，大概就是讓感官躍動的最佳季節！

極短熱褲 Micro shorts

作為時尚潮人，在2024年，你不得不擁有一條極短的短褲，選擇如Courreges、We The Free等，許多高級時尚品牌的眾多模特們，都急不及待在T台上展示它們，除了需要具備完美的線條，可能也代表追求健美的身型在近年變得更為重要。

緞帶與蝴蝶結

延續去年的Cottagecore蝴蝶結風潮，到今季2024還是會繼續，在Simon Rocha、Richard Quinn之中都不難發現這個元素加入系列當中！帶點浪漫、可愛同時又具備優雅的風格，大概是受少女啟發的挑逗美學崛起，喜歡少女感美學的你又怎能錯過？