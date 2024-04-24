《淚之女王》金智媛總裁女王穿搭！Chanel、Balmain、Thom Browne上身，氣場全開！

要說近來大熱的韓劇，非《淚之女王》莫屬，由《來自星星的你》、《愛的迫降》的朴智恩編劇。說實在，看了接近十集後，感覺都是似曾相識的套路，甚至用了相似的方程式去拍攝，不過兩位主角還是很養眼的！之前就很喜歡金智媛，這次她飾演女王集團百貨社長洪海仁，簡直就是一部時裝大片，片中的戲服換了又換，完全符合霸氣女總裁角色，光是這個其實也值的一看。

在劇集一開始，由金智媛飾演的洪海仁，便穿上讓人眼前一亮的Balmain碎鑽漸層洋裝出席派對，低胸設計隱約展露性感的一面，卻不浮誇，配合完美身材、呈現貴族氣場，此外劇中洪海仁也多次穿上Balmain西裝，像是視察公司或開會時，都增添不少氣勢感。

即便貴為女王百貨集團第三代繼承人，洪海仁以實習生身份入企業打工，此時她穿上Thom Browne 灰色套裝，造型相低調、乖巧、樸實，卻不失優雅。然後到跟金秀賢回鄉下的家，則穿上Chanel 粉紅Tweed外套，散發出浪漫氣息，份外甜美優雅！但在另一集中，其中一套服裝同樣來自CHANEL，是2017年早秋的黑色毛呢外套，脖子上再配戴CHANEL珍珠長項鍊，又呈現出不一樣的千金小姐的模貌，高傲又冷艷。

在德國治病時，洪海仁穿上一套Mudidi灰色針織衫和黑色西裝褲，迷失在景點之中，這身充滿文靜氣息的穿搭中，再配搭Toteme緞面絲巾，予人一種截然不同的雅致感覺。其他造型如Alexander McQueen的印花西裝，又給人驚艷的感覺，印象難忘。

整套劇的造型都非常多變，光是看海仁的「女王行頭」其實都已經足夠，貴氣卻不落俗套，把非凡的「繼承人」氣質拿捏得恰到好處，大家不妨參考一下！