喜歡簡約、乾淨、永續的設計，別錯過這個來自法國與丹麥的小眾品牌！

近年來，並沒有花太多心思留意小眾品牌，或許是網上的資訊太多、各式各樣的自媒體百花齊放，反而有些迷失，直到遇上這個極簡、乾淨、永續的休閒衣著品牌，才找回自己原本喜歡的東西。這個品牌小眾卻充滿個性，是那種一眼看見就覺得心動的設計，而它就是2012 年創立於法國和丹麥的Baserange。

Baserange 是一家注重簡潔線條與輕松剪裁的基礎服飾品牌，總部分別位於法國和哥本哈根。品牌意旨「建立於美學上的永續休閒衣著」，兩位創始人及設計師 Marie-Louise Mogensen 和 Blandine de Verdelhan都是有著有趣靈魂的人，她們喜歡探究身體上的每件衣物與大自然的聯繫，輪廓以簡約、少做修飾的乾淨線條來做主打，讓人感覺非常舒服。

「放心做自己，即使有時候信心不足，會顯露不安，也是可以的。」—— Baserange

Baserange喜歡運用可分解的天然材料來製成衣服，如竹纖維、有機棉、絲綢與羊毛等作為材料，以制作出經久耐用的高質量衣服，讓一件衣物即便穿很久也不會過時。因此，產品系列有一半都是永久款式。面品牌色調以淡雅輕盈的裸色系為主，揉合法國的優雅與北歐的冷酷，呈現出「第二層肌膚」，非常耐看。

創辦人的理念就是要對自己誠實和真實，她們認為最重要的是將內心的聲音與自己聯繫起來，不要過份關注外界的事情，這也反映了他們在做衣服的態度——反樸歸真。在製作過程中，Baserange亦會選擇與一些較小規模的工廠合作，以確保不過量地生產，減少環境負擔，這也是筆者非常欣賞這個品牌的原因。現今社會審美多元，社交媒體充斥各種資訊，不多不少對我們的能量有影響，大家都要設法去尋回當初那個最真實的自己。