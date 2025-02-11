Mary Jane熱潮延續！從《綠野仙蹤》到《小婦人》，看瑪麗珍鞋過百年歷史

說到本年度的大熱鞋款，Mary Jane將繼續當道！去年已經席捲各大品牌，相信今季也不例外。除了復古的款式被追捧，瑪麗珍運動鞋已成功變奏出另一風格，Miu Miu 便是當中的先行者，將運動氣息與復古優雅完美結合起來，勢必掀起搶購熱潮！

再度回看Mary Jane的歷史，源於1902年一部美國漫畫《Buster Brown》中的女主角，她穿著圓頭、搭配一條或多條搭扣的鞋款，成為當時的時尚象徵，讓人十分喜愛，並被廣泛模仿。後來隨著時間演變，Mary Jane曾多次成為時尚圈的話題中心。尤其1920年代，隨著女性解放運動的興起，Mary Jane 成為了年輕女孩和女性追求自由和獨立的象徵。這時期鞋款的設計也開始多樣化，顏色和材料的選擇變得更為豐富。

Mary Jane 不僅在時尚界留下深刻印記，還在多部經典電影中扮演著重要角色，比如1939年的《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz），女主角Dorothy穿著一雙閃亮的紅色鞋子，這雙鞋在故事中具有重要的象徵意義；再到1961年的《西城故事》（West Side Story），這部音樂劇電影中，女性角色常常穿著 Mary Jane ，展現了青春活力和當時的時尚潮流。這種鞋款的優雅設計增強了角色的魅力；就連經典電影《小婦人》（Little Women）（1994）中，四位姐妹的服裝中經常可以看到 Mary Jane 的身影。這種鞋款與她們的青春和純真相呼應，成為了這部經典作品中女性形象的一部分。





Mary Jane 在這些經典電影中的出現，不僅展現了當時的時尚潮流，還為角色塑造提供了豐富的文化背景，使觀眾能更好地理解角色的性格和情感。這些電影中的鞋款成為了角色與觀眾之間的一種無形聯繫。