Fashion
先行入手
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

15/09/2025

極繁主義 VS 極簡奢華：Why Not Both？GD 新歡 Valentino 秋冬華麗復古回歸！

#Valentino #MustHave #MNYY #Gucci #潮流趨勢 #復古蕾絲 #波希米亞 #AlessandroMichele #GDRAGON #70年代嬉皮 #權志龍 #天鵝絨 #JacquardFabric #vans #Fashion #25FW 2025秋冬必買 #Shopping Guide #Trending Items #Trend
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Onki Chan

    Onki Chan

    深信「先行入手總比後悔好」，衣櫥雖滿卻永遠有空間填補。出國永遠以購物先行，每日沉浸於時裝網店之間，以文字記錄每一次心動，分享每一刻的流行脈動。
    Facebook：遊日職人
    Instagram：@onkick

    先行入手

    逢星期一刊出

　　自從 Alessandro Michele 接掌 Valentino 創意總監後，讓這個向以浪漫主義聞名的高級時裝品牌煥然一新，迎來了令人眼前一亮的華麗復古回歸。Michele 曾在 Gucci 任職時，以其對復古及波希米亞風格的獨特詮釋而廣受讚譽，而他將這些標誌性的設計語言帶入 Valentino，這位設計師在 2025 年秋冬系列之中以極繁主義為核心，將華麗復古的美學發揮得淋漓盡致，只要有看過權志龍（GD）在巡迴演唱會中由 Michele 親自操刀的戰衣，那令人屏息的設計令人瞬間忘卻近年時尚界盛行「Less is more」極簡奢華美學的口號，讓極繁主義的魅力再度燃起。

 

 

G-Dragon 在演唱會採排時，穿上Valentino草綠色天鵝絨刺繡長褲。

Source/  IG@xxxibgdrgn

 

紅色是Valentino最具標誌性的顏色，Gdragon在演唱會上穿上了Valentino 2025早秋系列的大紅色天鵝絨襟西裝。

Source/  IG@xxxibgdrgn

 

　　Valentino 2025 秋冬系列以「Le Méta Théâtre des Intimités」（親密劇場）為主題，設計靈感來源於品牌 60 年代的美學精髓，Michele 以其拿手的極繁主義演繹出個人風格強烈的全新Valentino ，大膽地將層次華麗的刺繡、浪漫蕾絲、透明混紡薄紗、珍珠母皮革等存在感強烈的材質，與浪漫褶邊及荷葉邊、誇張的大墊膊、錯位剪裁等復古設計組合在一起，25秋冬系列中闊佬西裝外套、皮草大衣及緊身胸衣相繼上場，既保留了懷舊情懷又散發出濃厚的當代氣息。奇怪的是這些華麗復古設計在視覺上張力十足，但穿著起來卻不顯得過於「loud」，即使在平日穿著也顯得自信而不失優雅，將全新浪漫復古交織的極繁主義美學帶到日常著用。

 

Valentino25FW

Source/  Valentino

 

Valentino25FW

Source/  Valentino

 

Valentino25FW

Source/  Valentino

 

　　早在今年3月舉行的25秋冬巴黎時裝週，看到橋上男模背著Valentino Garavani Nellcôte 包包已瞬間心動！靈感源自60年代的皮包以鉚釘、流蘇點綴，部分款式還加入了擁有細膩紋理的圖案緹花布（Jacquard Fabric）以增添層次感與奢華氣質。以這個工匠級的繁複做工來說，只索價約港幣兩萬，相當良心 。另外作為鞋控的朋友，應該有留意到

 

　　GD在綜藝節目《Good Day》發表會上，腳踏一雙 Valentino Garavani Bowow Pumps 蝴蝶結高跟鞋，自此帶起女鞋男著的新風格，令人印象深刻。今季Valentino除了有Bowshire Loafer及Les Alcôvettes Loafer In Jacquard Fabric（男鞋女穿！）值得入手外，最讓人驚喜的是與Vans聯名，以經典鞋型 Old Skool 和 Slip-On 為基礎，鞋面改以 Valentino 招牌的緹花布、刺繡以及經典窩釘裝飾，極繁浪漫衣飾搭配隨性街頭波鞋，意想不到地兩種截然不同的風格撞出驚喜效果。Vans聯乘系列定價3千多港幣，你會揀買平價原裝還是聯乘系列？

 

Valentino Garavani Nellcôte shoulder bag in grainy calfskin with fringes $22,500

Source/  Valentino

 

Les Alcôvettes Loafer In Jacquard Fabric $ 8,300 

Source/  Valentino

 

Bowshire Loafer In Shiny Calfskin $ 8,800 

Source/  Valentino

 

Valentino  X Valentino Garavani And Vans Low-Top Trainer in Fabric with VLogo Checkerboard Print $ 3,600 

Source/  Valentino

 

查詢：ValentinoGUCCI

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

我要回應
更多先行入手文章
You May Also Like
#Valentino #MustHave #MNYY #Gucci #潮流趨勢 #復古蕾絲 #波希米亞 #AlessandroMichele #GDRAGON #70年代嬉皮 #權志龍 #天鵝絨 #JacquardFabric #vans #Fashion #25FW 2025秋冬必買 #Shopping Guide #Trending Items #Trend
More on Fashion

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet.com.hk