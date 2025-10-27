秋冬穿搭不能少的長靴！膝上靴、褶皺靴、直筒闊身靴：9 大本季最熱靴款推薦

等了又等終於迎來了丁點寒意，女生們只要感受到那一抹姍姍來遲的涼意，就足以成為換季的信號，久候多時的秋冬衣飾也正式宣告可以登場。然而在香港這個一日歷經四季、乍暖還寒的城市裡，大衣的登場還需要再多等一會兒。於是，作為換季的時尚前線，鞋子自然成為了秋冬造型的焦點，而 2025 秋冬的主流鞋款離不開：線條俐落的膝上靴（Over-the-Knee Boots）、慵懶感十足的闊身褶皺靴（Slouchy Boots）及修飾腿型的直筒闊身靴（Wide Fit Boots）。

曾在 90 年代風靡一時的膝上靴於 2025 秋冬再度強勢回歸，並躋身本季熱門靴款之列。與以往的設計相比，今季的膝上靴在保留俐落線條與修飾腿型的經典特點之餘，鞋跟設計大膽突破了過去常見的細高跟（斗零踭），改以平底造型呈現，大幅提升了日常行走的舒適性。早在 CHANEL 2025 秋冬時裝周上亮相的彈性小羊皮及小羊皮膝上靴，未推出已成為女生們爭相搶購的熱門單品。靴款巧妙地將雙 C 元素融入細節設計，長度恰到好處的靴筒既保留了法式的高貴氣質，又打破了長靴的沉悶感，為整體造型增添了一絲俏皮而性感的韻味。

值得留意的還有以實驗性設計聞名的巴黎品牌 August Barron，自成立短短4年便迅速走紅，成為時尚界的矚目焦點。今季品牌推出的 Brown Level Flat Thigh High Tall Boots 再度突破傳統設計，以柔軟的棕色麂皮打造，將膝上靴的修長輪廓與平底芭蕾舞鞋的優雅元素完美融合，無縫結合兩種截然不同的設計，為膝上靴帶來獨一無二的美學設計標準。

相較於膝上靴以女性柔媚曲線的性感 ，褶皺靴（Slouchy Boots）則以慵懶感開闢了另一條潮流路徑。設計師們紛紛捨棄緊繃的鞋型，轉而採用靴筒寬鬆、垂墜感極強的剪裁，讓皮革在腳踝處自然堆疊出不規則的皺褶，每一步行走都能呈現獨特的動態美感。近排熱搜度暴增的KHAITE推出 Andee Slouchy Over-the-Knee Boot，以柔軟麂皮呈現自然垂墜線條，從小腿中部開始逐漸放寬，腳踝位置刻意設計的褶皺經過精密比例調整，不僅巧妙修飾腳型，更在視覺上拉長下半身比例。

不想花太多預算地趕上潮流可考慮日牌UNITED ARROWS 旗下鞋履支線SY，本季推出的漆皮設計SY Covered Wedge Long Boots 65↑（折合約港幣$1,200），靴筒上方有如布料覆疊般的造型，打造鬆垮層次感，楔形鞋底外緣略加寬配合微喇叭筒剪裁，達到修飾腿型與增高視覺的效果。

紅了幾季的直筒闊身靴（Wide Fit Boots）無減在時尚界的人氣程度，今季筆者最想入手 CHANEL 小羊皮與羅緞直筒闊身靴，其在腳踝處加入品牌招牌的金屬鏈條細節，為簡約俐落的靴筒設計注入十足奢華感。而PEDDER RED 今季推出的 Cindy 50 Leather Knee High Boots，以質感細膩的柔軟皮革製成，靴筒設計略微加寬，線條流暢俐落且不顯厚重，絕對是可以多穿幾季而不過時的百搭單品。

查詢：CHANEL、August Barron 、Lane Crawford 、UNTIED ARROWS