新年新氣象！小資女時尚家居必備：M Florist樽花、Jo Malone香氛、可愛餐具推薦

每一年的最後一天，我們都會默默地為新一年定下目標，但究竟這個目標成功與否，大家到了年尾大概又不再計較了。其實要改善生活，不用特定時候才動手！要是有心，現在就可以立即動手做。香港人想抱怨居住環境太小，但在最細的空間，我們還是可以找到好好休息的機會。今天我們就一起動手吧！

為家居添生氣

要為家居增添人氣嗎？最直接當然是把生命帶入家居，我指的不是小孩子，而是植物。你可以擺一盤長駐在家中的綠色植物，要選比較耐生的植物，即使你有幾天沒有時間打理它，它還是可以很有生命力啊！再進一步我會加入樽花，有時間的朋友可以去花墟購物再自己動手插；沒時間的朋友，我會推薦本地花店M Florist的樽花。

每次訂花，我都會選擇樽花，就連叫老公送花給我，也不要Bouquet，而是指定要樽花。因為不用我再動手把花移來移去，那就可以確保鮮花狀態可以保持更久，而且用花樽直接擺花不是更環保嗎？M Florist樽花的選擇滿多的，也會推出Seasonal的選擇，讓花香融入家中，默默為生命加一些儀式感。從前我很少買花，但自從有在家擺花的習慣後，我每次在桌上工作都更覺醒神。