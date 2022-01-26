新年家居布置靈感不私藏！不可錯過的室內設計IG帳號推薦！

很喜歡在Instagram找尋家居設計的靈感，看到的都是陌生人，但你卻可以從他們的家居設計中彷彿看到那個人的性格與故事。作為一個家居控，我就來分享三個我一定要追蹤的instagram吧！

快樂來自哥本哈根的小學教師：@Trine Brunsvig

偶爾在Instagram找到了的Trine Brunsvig的生活隨影，立即愛上她的用色與藝術感。Trine是一位來自哥本哈根的小學教師，她喜歡室內設計、文學、藝術展覽、旅行、café hopping及音樂。她喜歡在生活加上顏色，不難在她的Instagram看到令人感到愉快的色彩。她的家居用色雖說繽紛，卻同時不失和諧，是令人感到舒適的色調，鮮艷而不刺眼。

畢加索的畫作在她家中的出現率很高，藝術氣氛燃亮了日短夜長的哥本哈根。她不單把自己的家居打扮得色彩繽紛，她個人也特別喜歡穿上色彩鮮艷的連身裙，把快樂的氣息延伸到時裝。

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平易近人的復古氣息：@feinglanz

想起復古系的家居設計，是不是會想起懷舊古老的大鐘及華美的裝修？其實復古的設計也可以很平易近人的，一起來看看Julia的家吧！把牆油上神秘而優雅的墨綠色，令家居自有復古懷舊風。在跳蚤市場尋找一件二手的Vintage Furniture，再把它融入家中。Lighting方面可以選擇懷舊感十足的彷老油燈的照明設計或燭台，令整個家居散發出暖和溫暖的黃色燈光。

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用美食及鮮花製造儀式感：@mygreyhome

看@mygreyhome IG的第一個感覺是很可愛！一點也不Grey！Agnieszka愛用美食與鮮花製作出可愛溫暖的家。鬆脆可口的牛角包、成熟的Black Coffee、顏色鮮艷的桔子，都是可愛家的最好道具！育有一孩子的她，把孩子的房間打造成充滿童趣的小窩。加入了不少動物的裝飾品，獅子、長頸鹿、小熊，為小朋友帶來了自家的動物園！玩具多選木製的，不但環保，還會令家居看起看更和諧。

當了媽的我有時也會遇到這個難題，就是孩子的玩具與家居設計不能和諧共處！有外國媽媽也曾告訴我，當朋友想送玩具給小朋友時，她都會主動要求木製玩具，那就可以限制玩具的數量及款式了！我認為這個方法滿聰明的！

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香港的居住環境雖小，但我們如買少一點無謂的物品，只留下真正值得保存的東西，還是可以舒適漂亮的。

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